szeptember 9., kedd

Ádám névnap

26°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyönyörűek

1 órája

Égig érő pálma- és banánfa nő Olvasónk kertjében - fotók

Címkék#Baranyai Vivien#banánfa#tápozás#pálma

Az éghajlatváltozásnak köszönhetően lassan megszokott látvány lesz a kertekben a pálma és a banánfa az Észak-Dunántúlon is.

Kisalföld.hu

Az idei meleg nyár különösen kedvezett az egzotikus fáknak. Persze nem csak napfényre volt szükségük, gondoskodás is kellett ahhoz, hogy szemet gyönyörködtető látványt nyújtsanak a kertben.

Látszik, hogy idén milyen szép dúsak lettek a növények.
Fotó: Baranyai Kati facebook

Baranyai Kati, a világbajnok fodrász, Baranyai Vivien édesanyja osztotta meg közösségi oldalán kisbácsai kertjük ékességeit, a pálmafát és banánfát, aki kérdésünkre elmondta, a megfelelő tápozás és öntözés kellett a remek nyári időjárás mellett a növények csodálatos növekedéséhez. 

Az ilyen volt, ilyen lett kép jól illusztrálja a hatalmas változást.
Fotó: Baranyai Kati facebook

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu