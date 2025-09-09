Gyönyörűek
1 órája
Égig érő pálma- és banánfa nő Olvasónk kertjében - fotók
Az éghajlatváltozásnak köszönhetően lassan megszokott látvány lesz a kertekben a pálma és a banánfa az Észak-Dunántúlon is.
Az idei meleg nyár különösen kedvezett az egzotikus fáknak. Persze nem csak napfényre volt szükségük, gondoskodás is kellett ahhoz, hogy szemet gyönyörködtető látványt nyújtsanak a kertben.
Baranyai Kati, a világbajnok fodrász, Baranyai Vivien édesanyja osztotta meg közösségi oldalán kisbácsai kertjük ékességeit, a pálmafát és banánfát, aki kérdésünkre elmondta, a megfelelő tápozás és öntözés kellett a remek nyári időjárás mellett a növények csodálatos növekedéséhez.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre