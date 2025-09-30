Ovisok szüreteltek a Pécsinger Szőlőbirtokon - fotók

A kezdetben borúsnak tűnő idő sem szegte a lelkes ovisok kedvét, vidáman csatlakoztak a Pécsinger Szőlőbirtokon szüretelő szakemberekhez a minap. Ez a program már hagyomány a győrújbaráti borászatban. Idén is megtöltötték apró vödreiket a kicsik, miközben Pécsinger János ügyvezető mondta el, melyik fajtákat szüretelhetik a gyerekek.