Győrújbaráti kaland
2 órája
Ovisok szüreteltek a Pécsinger Szőlőbirtokon - fotók
A kezdetben borúsnak tűnő idő sem szegte a lelkes ovisok kedvét, vidáman csatlakoztak a Pécsinger Szőlőbirtokon szüretelő szakemberekhez a minap. Ez a program már hagyomány a győrújbaráti borászatban. Idén is megtöltötték apró vödreiket a kicsik, miközben Pécsinger János ügyvezető mondta el, melyik fajtákat szüretelhetik a gyerekek.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre