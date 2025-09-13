Az első Óvári Sajt, Bor és Pezsgő Fesztiválon évszázados receptet alkottak újjá - fotók, videó

„Egy falat örökség, egy korty élmény” – ez az I. Óvári Sajt, Bor és Pezsgő Fesztivál mottója, melyet hagyományteremtő szándékkal szerveztek meg a hétvégén Mosonmagyaróváron.

A régi recept új köntösben, elkészült az Óvári sajt. Fotó: Kerekes István

Óvári sajt: felújították a régi receptet

– Régi álmom volt egy hasonló rendezvény megszervezése, különösen családi kötődésem miatt is – emelte ki érdeklődésünkre Csiszár Péter, a Flesch Nonprofit Kft. ügyvezetője, a rendezvény főszervezője. Mint elmondta, nagypapája, Csiszár József, a Magyaróvári Tejkísérleti Állomás egykori igazgatója nevéhez is fűződik az Óvári- és a Lajta-sajt története.

Hozzátette: szerettek volna egy helyi kötődésű attribútumhoz fesztivált kapcsolni, így adódott a sajt, amihez viszont jól passzol a bor, illetve a pezsgő is.

Az ügy mellé állt a mosonmagyaróvári önkormányzat és a Széchenyi Egyetem helyi kara is, továbbá az Óvártej Zrt. és az MTKI – Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. is.