Örökség és élmény

2 órája

Az első Óvári Sajt, Bor és Pezsgő Fesztiválon évszázados receptet alkottak újjá - fotók, videó

Címkék#Mosonmegyei Tejszövetkezet#rendezvény#sajt#város#élmény#recept

Az I. Óvári Sajt, Bor és Pezsgő Fesztiválnak ad otthont pénteken és szombaton az óvári vár és környéke. Az eseményre elkészült a megyerikum Óvári sajt modernizált változata is, de ezen kívül is sok finomságot lehetett kóstolni.

Mészely Réka

„Egy falat örökség, egy korty élmény” – ez az  I. Óvári Sajt, Bor és Pezsgő Fesztivál mottója, melyet hagyományteremtő szándékkal szerveztek meg a hétvégén Mosonmagyaróváron. 

óvári sajt
A régi recept új köntösben, elkészült az Óvári sajt. Fotó: Kerekes István

Óvári sajt: felújították a régi receptet

– Régi álmom volt egy hasonló rendezvény megszervezése, különösen családi kötődésem miatt is – emelte ki érdeklődésünkre Csiszár Péter, a Flesch Nonprofit Kft. ügyvezetője, a rendezvény főszervezője. Mint elmondta, nagypapája, Csiszár József, a Magyaróvári Tejkísérleti Állomás egykori igazgatója nevéhez is fűződik az Óvári- és a Lajta-sajt története.

Hozzátette: szerettek volna egy helyi kötődésű attribútumhoz fesztivált kapcsolni, így adódott a sajt, amihez viszont jól passzol a bor, illetve a pezsgő is.

Az ügy mellé állt a mosonmagyaróvári önkormányzat és a Széchenyi Egyetem helyi kara is, továbbá az Óvártej Zrt. és az MTKI – Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. is.

I. Óvári Sajt, Bor és Pezsgő Fesztivál

Fotók: Kerekes István

Négy helyszínen várták az érdeklődőket: 

  • a vársétányon a sajtok utcájában sajtokkal és tejtermékekkel, 
  • a várkertben lévő borkertben több pincészet mutatkozott be, 
  • a várudvaron a pezsgőudvar kínált italokat. 
  • Az eseményhez kapcsolódott a sajtakadémia: itt a főszerepet az Óvári sajt, annak története kapta, de a témában kerekasztalbeszélgetést, workshopot és előadásokat is szerveztek.

Gasztronómiai élmények

Dr. Tóth Tamás, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja kiemelte: a sajtoknak, így az Óvárinak is története van, amit érdemes meghallgatni. A mostani rendezvény emellett közösségi élményt is nyújt. Hanczné dr. Lakatos Erika dékánhelyettes arról beszélt, hogy kétéves kísérletezés nyomán, a régi recept modernizálásával készítették el a fesztiválra a 4 és 8 kilós kiszerelésű Óvári sajtokat. Az eredetileg morzsalékos, szárazabb sajtot a mai kor igényeihez igazítva krémesebben, lágyabban alkották meg, és kóstoltatták az érdeklődőkkel. Az Óvártej is kínálta a saját finomságait. 

Finom falatok, gasztronómiai élmények, színvonalas kulturális produkciók, kihasználva a város adta lehetőségeket

 – így jellemezte a fesztivált Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester, aki szintén megerősítette, hogy hagyományteremtő céllal indították útjára a rendezvényt. 

Az óvári sajtot 1903-ben Ujhelyi Imre, a Mosonmegyei Tejszövetkezet Tejkísérleti Állomásának vezetője kísérletezte ki – emlékeztetett Nagy István agrárminiszter, aki szerint egy olyan rendezvény indult, mely a város identitását is meghatározza, és jövőképet is tud teremteni. 

 

