Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait
televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón.
Kisorsolták az ötöslottó nyerőszámait.
A nyerőszámok:
4 (négy)
7 (hét)
36 (harminchat)
86 (nyolcvanhat)
90 (kilencven)
Joker: 444983
Nyeremények
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 36 darab, nyereményük egyenként 1.309.380 forint;
3 találatos szelvény 2554 darab, nyereményük egyenként 20.215 forint;
2 találatos szelvény 75.164 darab, nyereményük egyenként 2600 forint.
Jövő héten a várható főnyeremény: 1,2 milliárd forint.
