televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón.

Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait

Kisorsolták az ötöslottó nyerőszámait.

A nyerőszámok:

4 (négy)

7 (hét)

36 (harminchat)

86 (nyolcvanhat)

90 (kilencven)

Joker: 444983

Nyeremények

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 36 darab, nyereményük egyenként 1.309.380 forint;

3 találatos szelvény 2554 darab, nyereményük egyenként 20.215 forint;

2 találatos szelvény 75.164 darab, nyereményük egyenként 2600 forint.

Jövő héten a várható főnyeremény: 1,2 milliárd forint.

 

 

