Elő a szelvényekkel

Ezt az öt számot kellett eltalálni a gazdagsághoz, mutatjuk

A várható főnyeremény közelítve a bűvös egymilliárdhoz, e héten 912 millió forint volt. Kisorsolták az ötöslottó 36. heti nyerőszámait.

Kisalföld.hu

Az ötöslottó 36. heti nyerőszámai Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a következők: 2, 18, 40, 45, 47

ötöslottó
Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait.

Ötöslottó: 36. heti joker számok

A 2025. 36. heti joker számok: 549777  

 

