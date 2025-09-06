Elő a szelvényekkel
Ezt az öt számot kellett eltalálni a gazdagsághoz, mutatjuk
A várható főnyeremény közelítve a bűvös egymilliárdhoz, e héten 912 millió forint volt. Kisorsolták az ötöslottó 36. heti nyerőszámait.
Az ötöslottó 36. heti nyerőszámai Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a következők: 2, 18, 40, 45, 47
Ötöslottó: 36. heti joker számok
A 2025. 36. heti joker számok: 549777
