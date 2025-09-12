Gólyahír
Öt kisfiú és egy szem kislány született csütörtökön Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Szeptember 11-én születtek:
Győrben: Rácz Milán (Darnózseli), Erdei Benedek (Győrújbarát), Horváth Milán (Rábapatona), Grósz Máté (Győr).
Mosonmagyaróváron: Szabó Szofi (Levél), Oláh Krisztián Dion (Mosonmagyaróvár).
