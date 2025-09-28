Így készítsük elő a talajt ősszel: mutatjuk a tél előtt vethető növényeket

Az ősz eljöttével, amikor a tavaszi-nyári terményeink lekerülnek a kiskerti ágyásokból, magaságyásokból, érdemes előkészítenünk a következő év tápanyagellátását kiszolgáló jó minőségű és tápanyagtartalommal rendelkező talajt, ami hosszútávon biztosítja a következő szezon növényeinek biztonságos termesztését. Az őszi talajelőkészítés után a tél fagy-olvadás hatása a talajunkat morzsalékosabbá teszi, ami pozitív hatással lesz a növényeink gyökérzetére – a talajban található tápanyagok felhasználására. Simonné Pammer Lívia növényorvos tanácsait kértük a témában.

Az ősz a betakarítás ideje, de már a jövő évre is gondolhatunk.

Fotó: Simonné Pammer Lívia

Őszi talajelőkészítés tavaszra

– A talaj felszínére érett marhatrágyát vagy pelletált marhatrágyát, csirkepelletet, komposztot juttassunk ki egyenletesen elosztva, majd a talajba forgatva a majdani gyökérzónába juttatjuk, ahol a növények számára tavaszra már könnyen felvehető formában jelen lesznek a fontos ásványi anyagok. Az esetlegesen a területen maradó nyári növényi szármaradványokat is beforgathatjuk a talajba, hisz ezeknek a szerves anyagoknak a bomlása is javítja a talaj minőségét. Talajaink vízmegtartó képességét is növelni tudjuk érett istállótrágyával és komposzttal, ami a jelen aszályos, vízhiányos időjárásban nagy fontossággal bír – emelte ki a növényorvos.

Simonné Pammer Lívia saját kertjével is példát mutat: tenyérnyi helyen is lehet sok finomságot termeszteni.

Ilyenkor is veteményezhetünk

– Ha úgy döntünk, hogy veteményezünk ősszel tél előtt vethető növényeket, több lehetőségünk is van válogatni. Dughagymákat, fokhagymát, őszi borsót, áttelelő salátát, spenótot bátran vethetünk, ezek tél kezdetére már erősebb növényként áttelelnek, majd kora tavasszal erőteljes növekedésbe kezdenek és korán szedhető növényekké fejlődnek. Ugye milyen nagyszerű saját friss dughagymát szedni a húsvéti sonka mellé? – teszi fel a kérdést Lívia.

A szakember azt tanácsolja, dughagymából és fokhagymából, ha hozzájutunk, akkor makói fajtájút duggassunk, őszi borsónak kiváló a Douce-Provance fajta, salátából a Téli vajfej és a Humil, spenótból a Matador kiváló választás.

Szépüljön a virágoskertünk

Ne felejtsük el az ősszel ültethető hagymás virágokat sem, ennek is itt az ideje! Tulipánok, nárciszok, jácintok, krókuszok, liliomok mehetnek a virágoskertek parcelláiba, vagy akár nagyméretű cserepekbe is.