Így készítsük elő a talajt ősszel: mutatjuk a tél előtt vethető növényeket
Az ősz a betakarítás ideje. Ám az ősz a jövő évi terményeink kapcsán is ad feladatokat: érdemes már most előkészítenünk a talajt, de Simonné Pammer Lívia növényorvos tanácsaiból az is kiderül, mi kerülhet még idén a veteményeskertbe.
Az ősz eljöttével, amikor a tavaszi-nyári terményeink lekerülnek a kiskerti ágyásokból, magaságyásokból, érdemes előkészítenünk a következő év tápanyagellátását kiszolgáló jó minőségű és tápanyagtartalommal rendelkező talajt, ami hosszútávon biztosítja a következő szezon növényeinek biztonságos termesztését. Az őszi talajelőkészítés után a tél fagy-olvadás hatása a talajunkat morzsalékosabbá teszi, ami pozitív hatással lesz a növényeink gyökérzetére – a talajban található tápanyagok felhasználására. Simonné Pammer Lívia növényorvos tanácsait kértük a témában.
Őszi talajelőkészítés tavaszra
– A talaj felszínére érett marhatrágyát vagy pelletált marhatrágyát, csirkepelletet, komposztot juttassunk ki egyenletesen elosztva, majd a talajba forgatva a majdani gyökérzónába juttatjuk, ahol a növények számára tavaszra már könnyen felvehető formában jelen lesznek a fontos ásványi anyagok. Az esetlegesen a területen maradó nyári növényi szármaradványokat is beforgathatjuk a talajba, hisz ezeknek a szerves anyagoknak a bomlása is javítja a talaj minőségét. Talajaink vízmegtartó képességét is növelni tudjuk érett istállótrágyával és komposzttal, ami a jelen aszályos, vízhiányos időjárásban nagy fontossággal bír – emelte ki a növényorvos.
Ilyenkor is veteményezhetünk
– Ha úgy döntünk, hogy veteményezünk ősszel tél előtt vethető növényeket, több lehetőségünk is van válogatni. Dughagymákat, fokhagymát, őszi borsót, áttelelő salátát, spenótot bátran vethetünk, ezek tél kezdetére már erősebb növényként áttelelnek, majd kora tavasszal erőteljes növekedésbe kezdenek és korán szedhető növényekké fejlődnek. Ugye milyen nagyszerű saját friss dughagymát szedni a húsvéti sonka mellé? – teszi fel a kérdést Lívia.
A szakember azt tanácsolja, dughagymából és fokhagymából, ha hozzájutunk, akkor makói fajtájút duggassunk, őszi borsónak kiváló a Douce-Provance fajta, salátából a Téli vajfej és a Humil, spenótból a Matador kiváló választás.
Szépüljön a virágoskertünk
Ne felejtsük el az ősszel ültethető hagymás virágokat sem, ennek is itt az ideje! Tulipánok, nárciszok, jácintok, krókuszok, liliomok mehetnek a virágoskertek parcelláiba, vagy akár nagyméretű cserepekbe is.
Az egészséges talajéletért
Ha műtrágyázni szeretnénk, akkor kálium és foszfor tartalmú műtrágyát válasszunk. Indokolt esetben, ha például sok a szármaradvány a területen, amit beforgatunk, akkor a nitrogén is ott lehet a műtrágyában a gyorsabb szárbontás érdekében.
– A talaj fertőtlenítésére felszaporodott talajlakó kártevők ellen van lehetőség teflutrin hatóanyagú talajfertőtlenítő szerrel tenni, ha biológiai megoldást szeretnénk, akkor segítségünkre lehet a Bouveria bassiana gomba, ami a talajban található egyes kártevőket parazitálja. Biológiai növényvédőszereknél figyelembe kell vennünk a talaj hőmérsékletét, nedvességtartalmát, hogy kellő eredményességet érjünk el – sorolja a növényorvos.
- Lívia kiemelte: figyeljünk a kiskertben is a vetésváltásra, ezzel megelőzhető a talaj kimerülése, a kártevők, kórokozók és a gyomok felszaporodása. Talajaink minősége is javul, ha pillangós növényeket is termesztünk, ezen kívül kiváló elővetemények is.
- Tehát például burgonya után ne ültessünk paradicsomot, paprikát, padlizsánt, mert azonos családból származó növények, azonos betegségekkel és kártevőkkel.
Őszi lemosó permetezés a gyümölcsfákon
Gyümölcsfáink védelmében elmaradhatatlan az őszi lemosó permetezés, lombhulláskor bő lémennyiséggel, Lívia réz-kén-olaj tartalmú permetezést javasol, gyérítve ezzel az áttelelő gombaképleteket és az áttelelő rovarokat és azok tojásait. A fákon esetlegesen előforduló moníliás gyümölcsmúmiákat szedjük le, a leesetteket forgassuk talajba, hogy ne legyen kora tavasszal fertőzési forrásunk.