Itt a lehetőség a közönség elé lépni

A Generációk Művelődési Háza novemberben ismét megszervezi a Porond Összművészeti Fesztivált, az általános iskolás diákok művészeti vetélkedőjét, amelyre a győri általános iskolákból és kisgimnáziumokból várják a résztvevőket.

Jelentkezni 2. osztálytól 8. osztályig lehet Képzőművészet, Vers- és prózamondás, Ének-zene kategóriákban a Google űrlap kitöltésével lehet.

Idén is megszervezik a zsűritagok által tartott felkészítő foglalkozást a vers- és próza, illetve az ének-zene kategóriákban jelentkezni szándékozók számára. A workshopon való részvétel ingyenes - időpontját, a jelentkezési határidőt és jelentkezési űrlapot szintén a az intézmény honlapján és a facebook oldalán teszik közzé.

A felhívás itt található

