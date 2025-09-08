szeptember 8., hétfő

Sok-sok fotó

Összegyűjtöttük a hétvége galériáit, mutatjuk merre jártunk

Izgalmas hétvége van mögöttük, egyetlen hírben gyűjtöttük össze a hétvége képeit, 21 galériát mutatunk olvasóinknak.

Íme a fotók:

Magyar érmek a kajak-kenu maraton vb zárónapján

Fotók: Krizsán Csaba

Egy gól három pontot ért az ETO Akadémiának

Fotók: Csapó Balázs

4. Tacsi Tali Győrben - Bajnokokat avattak az Aranyparton

Fotók: Csapó Balázs

Dobogós női egységek a kajak-kenu maraton vb-n

Kétévente visszatérő seregszemle: Érembiennále a soproni Lábasházban

Fotók: Varga Henrietta

Nyúl-Győrújfalu II, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Csapó Balázs

Harminc fotón az écsi és nyalkai falunap legszebb pillanatait

Fotók: Krizsán Csaba

Kitárta kapuit a tényői atombunker

Fotók: Csapó Balázs

Fiatalok és idősek is puskát ragadtak Écsen – XXL galéria a lövészversenyről

Fotók: Tóth Szabolcs

17. Retro Véradás Győrben

Fotók: Csapó Balázs

Megnyílt a Balkán Étterem Győrben

Fotók: Csapó Balázs

Kajak-kenu maraton vb Győr - A szombati nap legszebb pillanatai

Fotók: Krizsán Csaba

Gyirmót II-Győrújbarát, megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Csapó Balázs

Kutyaszépségverseny a kutyás családi napon

Fotók: Kerekes István

Jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséje Győrben

Fotók: Csapó Balázs

Kerékpártúra Szigetközben: idén kilencvenen tekertek együtt

Fotók: Kerekes István

300 veteránjármű, Mercedesekkel a főszerepben a Wittmann parkban

Fotók: Kerekes István

Mintegy hatvan vásározó hozta el portékáit Halásziba

Fotók: Kerekes István

Életmű kiállítás: Taschner Ferenc fafaragó Kópházáért kitüntető elismerést kapott

Fotók: Kópháza Önkormányzat

Csúnya baleset a mosonmagyaróvári Szent István király úton, várandós nőt vittek a kórházba a mentők

Fotók: Kerekes István

Retró véradás Sopronban – sörrel, mignon-al és slágerekkel a jó ügyért

Fotók: Varga Henrietta

 

