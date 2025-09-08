Sok-sok fotó
49 perce
Összegyűjtöttük a hétvége galériáit, mutatjuk merre jártunk
Izgalmas hétvége van mögöttük, egyetlen hírben gyűjtöttük össze a hétvége képeit, 21 galériát mutatunk olvasóinknak.
Íme a fotók:
Magyar érmek a kajak-kenu maraton vb zárónapjánFotók: Krizsán Csaba
Egy gól három pontot ért az ETO AkadémiánakFotók: Csapó Balázs
4. Tacsi Tali Győrben - Bajnokokat avattak az AranypartonFotók: Csapó Balázs
Dobogós női egységek a kajak-kenu maraton vb-n
Kétévente visszatérő seregszemle: Érembiennále a soproni LábasházbanFotók: Varga Henrietta
Nyúl-Győrújfalu II, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Csapó Balázs
Harminc fotón az écsi és nyalkai falunap legszebb pillanataitFotók: Krizsán Csaba
Kitárta kapuit a tényői atombunkerFotók: Csapó Balázs
Fiatalok és idősek is puskát ragadtak Écsen – XXL galéria a lövészversenyrőlFotók: Tóth Szabolcs
17. Retro Véradás GyőrbenFotók: Csapó Balázs
Megnyílt a Balkán Étterem GyőrbenFotók: Csapó Balázs
Kajak-kenu maraton vb Győr - A szombati nap legszebb pillanataiFotók: Krizsán Csaba
Gyirmót II-Győrújbarát, megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Csapó Balázs
Kutyaszépségverseny a kutyás családi naponFotók: Kerekes István
Jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséje GyőrbenFotók: Csapó Balázs
Kerékpártúra Szigetközben: idén kilencvenen tekertek együttFotók: Kerekes István
300 veteránjármű, Mercedesekkel a főszerepben a Wittmann parkbanFotók: Kerekes István
Mintegy hatvan vásározó hozta el portékáit HalászibaFotók: Kerekes István
Életmű kiállítás: Taschner Ferenc fafaragó Kópházáért kitüntető elismerést kapottFotók: Kópháza Önkormányzat
Csúnya baleset a mosonmagyaróvári Szent István király úton, várandós nőt vittek a kórházba a mentőkFotók: Kerekes István
Retró véradás Sopronban – sörrel, mignon-al és slágerekkel a jó ügyértFotók: Varga Henrietta
