56 perce
Így robogott át az Orient Expressz Győrön - videó
A Venice-Simplon Orient Expressz (VSOE) egy 1982 óta közlekedő európai luxusvonat, amelyet a Belmond szállodalánc üzemeltet.
Mint arról korábban beszámoltunk, Győrön, illetve Győr-Moson-Sopronon is keresztülgördülnek a vonatozás luxusát jelentő Orient Expressz szerelvényei a magyar-osztrák határ irányába. A járat tavasztól őszig köt össze több, összesen 17 európai települést, igaz, évente mindössze pár alkalommal indul útnak a luxusvonat.
Az Orient Expressz átszáguldott Győrön
Az egyik alkalom most szeptember közepén volt, az Orient Expressz átrobogását a RailMoments rögzítette a győri vasútállomás peronján. A vonat végállomása a francia főváros, Párizs volt, ahová Győrből nagyjából egy nap alatt jutott el a különleges szerelvény.
