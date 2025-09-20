szeptember 20., szombat

Különleges alkalom

56 perce

Így robogott át az Orient Expressz Győrön - videó

A Venice-Simplon Orient Expressz (VSOE) egy 1982 óta közlekedő európai luxusvonat, amelyet a Belmond szállodalánc üzemeltet.

Kisalföld.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, Győrön, illetve Győr-Moson-Sopronon is keresztülgördülnek a vonatozás luxusát jelentő Orient Expressz szerelvényei a magyar-osztrák határ irányába.  A járat tavasztól őszig köt össze több, összesen 17 európai települést, igaz, évente mindössze pár alkalommal indul útnak a luxusvonat.

Az Orient Expressz nem áll meg Győrben, s évente ritkán bukkan fel a kisalföldi városban. Fotó: MW-archívum
Az Orient Expressz átszáguldott Győrön

Az egyik alkalom most szeptember közepén volt, az Orient Expressz átrobogását a RailMoments rögzítette a győri vasútállomás peronján. A vonat végállomása a francia főváros, Párizs volt, ahová Győrből nagyjából egy nap alatt jutott el a különleges szerelvény.

 

 

