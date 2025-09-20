szeptember 20., szombat

Hagyomány

58 perce

Bajor finomságok az Oktoberschulfesten, a győri Audi-iskolában - fotók

#Oktoberfest#Oktoberschulfest#hagyomány#Audi

Perec, sör és sok sok vidámság az Oktoberschulfesteen.

Kisalföld.hu

Hetedik alkalommal is megrendezték az Oktoberschulfestet a győri Audi-iskolában. Az esemény a német Oktoberfest hagyományait ápolja és rengeteg érdekes és ízletes programmal várta a résztvevőket.

oktoberfest
Bajor perecek sokasága. Az Audi iskolában megidézték az Oktoberfest hangulatát.
Fotó: Molcsányi Máté

Oktoberfest iskolásoknak

A programot az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány és az Audi Hungaria Iskolaközpont közösen szervezte meg. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a magyar és a német hagyományokat is ápolja. Az idei Oktoberschulfesteten finom bajor ételekkel és italokkal várták a résztvevőket.

A jó hangulatról pedig az Adlersteiner és a Búgócsiga zenekar gondoskodott.

Tekintse meg a rendezvényen készült galériánkat:

VII. Oktoberschulfest a győri Audi-iskolában

Fotók: Molcsányi Máté

 

