Megjöttünk
45 perce
Ők születtek szeptember elsején Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Szeptember 1-jén született Győrben: Sas Medárd (Győr).
Szeptember 1-jén született Mosonmagyaróváron: Vida Bella Róza (Mosonmagyaróvár).
