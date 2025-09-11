Megjöttünk
1 órája
Három kisbaba született a napokban Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: pexels.com
Sopronban születtek:
Szeptember 9-én: Somodi Nara Lilian (Fertőboz).
Szeptember 10-én: Áder Richárd (Kapuvár), Csigó Zoé (Pereszteg).
Megjöttünk
- Rengeteg kisbaba látott napvilágot szerdán Győrben és Mosonmagyaróváron
- A fiúk voltak többségben kedden Győrben és Mosonmagyaróváron
- Különleges neveket kaptak a hétfőn született kisbabák Győrben és Mosonmagyaróváron
- Három kisbaba született a napokban Sopronban
- Sok-sok kisbaba született a hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre