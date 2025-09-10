szeptember 10., szerda

Örömünnep Újvárosban - Elbúcsúztatták a nyarat

Igazi közösségi élmény. Az Újvárosi Nyárbúcsúztató éppen ilyen, ahol minden évben örök emlékekkel gazdagodunk a lokálpatrióta győriekkel, az Újvárosi Művelődési Házban, ahol idén is egymást érték a szórakoztató programok - tette közzé közösségi oldalán dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselő.

- Az újvárosi közösség mindig is egy összetartó, a városrészére büszke közösség volt, és ma is az. Hiszem azt, hogy az elmúlt másfél évtizedben közösen nagyon sokat tudtunk dolgozni azon, hogy egyre fejlettebb és egyre élhetőbb legyen ez a városrész, és bízom benne, hogy a következő időszakban is lehetőségünk lesz arra, hogy ezt közösen formáljuk, közösen építsük  - írta dr. Fekete Dávid.

A rendezvényen a művelődési ház igazgatója, Radicsné Csőre Andrea átvehette az Újváros szolgálatáért-díjat. Megköszönték lelkiismeretes munkáját Győrért és a városrészben élőkért.

 

