Fontos információ a vásárlóknak

1 órája

Ezt a nyalókát semmiképp se fogyaszd el - Avas íze van és enyhe égető érzéssel jár

Címkék#termék#márka#nyalóka#termékvisszahívás

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során érzékszervi eltéréseket tapasztaltak Hollandiában előállított nyalóka esetében. A nyalóka fogyasztása során avas íz tapasztalható, valamint enyhe égető érzés jelentkezhet a nyelven és a szájban.

Kisalföld.hu

Termékvisszahívás - avas íz és enyhe égető érzés a nyalóka fogyasztás során –írja weboldalán az NKFH. Weboldalukon részletezik: a nyalókából egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

nyalóka visszahívás mkfh termék
A nyalóka fogyasztása során avas íz tapasztalható, valamint enyhe égető érzés jelentkezhet a nyelven és a szájban. 
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Mint az oldalukon olvasható: az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során érzékszervi eltéréseket tapasztaltak Hollandiában előállított nyalóka esetében. 

Veszélyes nyalóka

Felhívják a figyelmet arra: a nyalóka fogyasztása során avas íz tapasztalható, valamint enyhe égető érzés jelentkezhet a nyelven és a szájban. 

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BAU-TRANS 2000 Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Summer Pops Strawberry Flavour
  • Márka: Becky’s
  • Kiszerelés: 80 g
  • Tételszám: LIP0524B
  • MMI: 07/05/2026
  • Gyártó: Becky’s B.v. (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: érzékszervi eltérés

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Kedden írtuk portálunkon: rovarszennyezettség miatt étcsokoládékat hívott vissza a Real Nature.

A tájékoztatás szerint a termékvisszahívás a Real Nature étcsokoládés meggy 75 g kiszerelésű, 2026. szeptember 5. minőségmegőrzési idővel rendelkező, az 5999536055323 vonalkóddal ellátott termékekre, valamint a Real Nature étcsokoládés mandula 75 g kiszerelésű, 2026. április 29. minőségmegőrzési idővel rendelkező, az 599536055293 vonalkóddal ellátott termékekre vonatkozik.

Korábban arról is beszámoltunk: a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kezdeményezte a Sprint gyorsfagyasztott felezett szilva visszahívását is, mert a termék növényvédőszer-maradékot tartalmaz, ezért fogyasztása egészségi kockázatot jelenthet. Laboratóriumi vizsgálat során mutatták ki a határértéket meghaladó, nem engedélyezett hatóanyagot a gyümölcsben.

 

