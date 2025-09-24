Ezt a nyalókát semmiképp se fogyaszd el - Avas íze van és enyhe égető érzéssel jár

Termékvisszahívás - avas íz és enyhe égető érzés a nyalóka fogyasztás során –írja weboldalán az NKFH. Weboldalukon részletezik: a nyalókából egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

A nyalóka fogyasztása során avas íz tapasztalható, valamint enyhe égető érzés jelentkezhet a nyelven és a szájban.

Mint az oldalukon olvasható: az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során érzékszervi eltéréseket tapasztaltak Hollandiában előállított nyalóka esetében.

Veszélyes nyalóka

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BAU-TRANS 2000 Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Summer Pops Strawberry Flavour

Márka: Becky’s

Kiszerelés: 80 g

Tételszám: LIP0524B

MMI: 07/05/2026

Gyártó: Becky’s B.v. (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: érzékszervi eltérés

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

