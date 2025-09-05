Színes alkotások
33 perce
Nemzetközi gyermekrajzpályázat nyílik Győrben
A tárlatnak a József Attila Művelődési Ház ad otthont.
Szeptember 8-án, hétfőn délelőtt 10 órakor a József Attila Művelődési Házban (9028. Győr, Móra F. tér 1.) nemzetközi gyermekrajzpályázat kiállítás nyílik XXVI. Csallóközi Színes Ceruzák címmel.
Az eseményen köszöntőt mond: dr. Tóth Péter polgármesteri kabinetvezető. A tárlatot megnyitja: Mgr. Edita Tilajčíková, a Csallóközi Népművelési Központ munkatársa. Közreműködik a Hangraforgó együttes. A kiállítás szeptember 26-ig látogatható majd, hétköznap 10-16 óráig.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre