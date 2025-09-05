szeptember 5., péntek

Színes alkotások

3 órája

Nemzetközi gyermekrajzpályázat nyílik Győrben

A tárlatnak a József Attila Művelődési Ház ad otthont.

Nemzetközi gyermekrajzpályázat nyílik Győrben

Szeptember 8-án, hétfőn délelőtt 10 órakor a József Attila Művelődési Házban (9028. Győr, Móra F. tér 1.) nemzetközi gyermekrajzpályázat kiállítás nyílik XXVI. Csallóközi Színes Ceruzák címmel.

Az eseményen köszöntőt mond: dr. Tóth Péter polgármesteri kabinetvezető. A tárlatot megnyitja: Mgr. Edita Tilajčíková, a Csallóközi Népművelési Központ munkatársa. Közreműködik a Hangraforgó együttes. A kiállítás szeptember 26-ig látogatható majd, hétköznap 10-16 óráig.

 

 

