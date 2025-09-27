1 órája
Nem kell aggódni, a száraz fákat vágják ki!
A Győr-Szol Zrt. egész évben folyamatosan végzi a városi faállomány karbantartását. Tájékoztatásuk szerint elfogadott éves program szerint zajlik a száraz fák kivágása, illetve az elszáradt ágak levágása, gallyak metszése.
A 40. és 41. héten a következő helyszíneken tervezi a Győr-Szol Zrt. a fakivágásokat. (A terv végrehajtását az időjárás és egyéb akadályozó körülmények befolyásolhatják.)
Határozati fakivágások:
- Répce utca 7. szám előtt 1 darab
- Nyárfa utca 7. szám előtt 1 darab
- Bíbor utca 3. szám előtt 2 darab
- Katona József utca 47. szám előtt 1 darab
- Ifjúság körút 62. szám mellett 1 darab
- Liezen-Mayer utca 120. mellett 1 darab
A száraz fák kivágása és metszése a következő hetekben is folyamatosan zajlik.
Fa kivágása hatósági engedéllyel azokon a helyszíneken lehetséges, ahol többek között a fa balesetveszélyes, a növény egészségi állapota indokolja, a fa túl közel nőtt az épülethez, közművek vannak veszélyben, vagy fejlesztések miatt más növények telepítésére kerül sor.