szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

19°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tervezett fakivágás

1 órája

Nem kell aggódni, a száraz fákat vágják ki!

Címkék#Győr-Szol Zrt#balesetveszélyes#faállomány

Kisalföld.hu

A Győr-Szol Zrt. egész évben folyamatosan végzi a városi faállomány karbantartását. Tájékoztatásuk szerint elfogadott éves program szerint zajlik a száraz fák kivágása, illetve az elszáradt ágak levágása, gallyak metszése.

 

A 40. és 41. héten a következő helyszíneken tervezi a Győr-Szol Zrt. a fakivágásokat. (A terv végrehajtását az időjárás és egyéb akadályozó körülmények befolyásolhatják.)

Határozati fakivágások: 

  • Répce utca 7. szám előtt 1 darab 
  • Nyárfa utca 7. szám előtt 1 darab
  • Bíbor utca 3. szám előtt 2 darab
  •  Katona József utca 47. szám előtt 1 darab
  •  Ifjúság körút 62. szám mellett 1 darab
  • Liezen-Mayer utca 120. mellett 1 darab

A száraz fák kivágása és metszése a következő hetekben is folyamatosan zajlik.

Fa kivágása hatósági engedéllyel azokon a helyszíneken lehetséges, ahol többek között a fa balesetveszélyes, a növény egészségi állapota indokolja, a fa túl közel nőtt az épülethez, közművek vannak veszélyben, vagy fejlesztések miatt más növények telepítésére kerül sor.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu