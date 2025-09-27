Nem kell aggódni, a száraz fákat vágják ki!

A Győr-Szol Zrt. egész évben folyamatosan végzi a városi faállomány karbantartását. Tájékoztatásuk szerint elfogadott éves program szerint zajlik a száraz fák kivágása, illetve az elszáradt ágak levágása, gallyak metszése.

A 40. és 41. héten a következő helyszíneken tervezi a Győr-Szol Zrt. a fakivágásokat. (A terv végrehajtását az időjárás és egyéb akadályozó körülmények befolyásolhatják.)

Határozati fakivágások:

Répce utca 7. szám előtt 1 darab

Nyárfa utca 7. szám előtt 1 darab

Bíbor utca 3. szám előtt 2 darab

Katona József utca 47. szám előtt 1 darab

Ifjúság körút 62. szám mellett 1 darab

Liezen-Mayer utca 120. mellett 1 darab

A száraz fák kivágása és metszése a következő hetekben is folyamatosan zajlik.