Megjöttünk

1 órája

Négy kisbaba is született a napokban Győrben és Mosonmagyaróváron

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Négy kisbaba is született a napokban Győrben és Mosonmagyaróváron

Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

Szeptember 16-én született Győrben: Popper Milán (Győrladamér).

Szeptember 15-én született Mosonmagyaróváron: Tilinger Alex (Mosonszentmiklós).

Szeptember 16-én születettek Mosonmagyaróváron: Baranyai Rozina (Lébény), Krázl Ábel (Mosonmagyaróvár).

 

 

Megjöttünk

