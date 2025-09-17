Megjöttünk
1 órája
Négy kisbaba is született a napokban Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció
Szeptember 16-én született Győrben: Popper Milán (Győrladamér).
Szeptember 15-én született Mosonmagyaróváron: Tilinger Alex (Mosonszentmiklós).
Szeptember 16-én születettek Mosonmagyaróváron: Baranyai Rozina (Lébény), Krázl Ábel (Mosonmagyaróvár).
Megjöttünk
- Egy kisfiú és egy kislány született a napokban Sopronban
- Ikrek is születtek a napokban Győr-Moson-Sopronban, mutatjuk milyen nevet kaptak
- Három kisbaba született a hétvégén Sopronban
- Ők Győr-Moson-Sopron legifjabb lakói, 15 kisbaba sírt fel a napokban Győrben és Mosonmagyaróváron
- Három kisbaba született csütörtökön Sopronban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre