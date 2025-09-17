szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

16°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dallamok

57 perce

„Napkelettől Napnyugatig” - koncert a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban

Címkék#ima#koncert#székesegyház

Az Ars Sacra Fesztivál programsorozat keretében szeptember 19-én, pénteken Petrás Mária és Vendégei, „Napkelettől Napnyugatig” című koncertjére várják az érdeklődőket a győri Nagyboldogasszony-székesegyházba.

Kisalföld.hu

A koncerten közreműködnek: Bolya Mátyás- koboz, Fabulya Andrea- archaikus imák, Nyíri László- hegedű, Martus Éva- tekerő, dob, Szokolay Dongó Balázs-duda, furulya, torokdoromb

A belépés díjtalan, adományokat fogadnak.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu