Dallamok
57 perce
„Napkelettől Napnyugatig” - koncert a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban
Az Ars Sacra Fesztivál programsorozat keretében szeptember 19-én, pénteken Petrás Mária és Vendégei, „Napkelettől Napnyugatig” című koncertjére várják az érdeklődőket a győri Nagyboldogasszony-székesegyházba.
A koncerten közreműködnek: Bolya Mátyás- koboz, Fabulya Andrea- archaikus imák, Nyíri László- hegedű, Martus Éva- tekerő, dob, Szokolay Dongó Balázs-duda, furulya, torokdoromb
A belépés díjtalan, adományokat fogadnak.
