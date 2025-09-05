Múzeumlátogatásokon járt a győri művészeti és baráti kör

Ebben az évben a budapesti Szépművészeti Múzeum, Nemzeti Múzeum, Pénzmúzeum, Kiscelli Múzeum látogatása után a Bécsi Szépművészeti Múzeumba látogattak el, amelyet Ferenc József császár építtetett. Az ókortól a késő barokk korig több ezer műalkotást csodálhattunk meg, amelyeket a Habsburg császári dinasztia évszázadokon át gyűjtött.

A baráti kör tagjai köszönetet mondanak titkáruknak Pálfalvi Györgynek a szervezésért.

Forrás: Győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Baráti Köre

Beküldte: Szakácsné Éva/Győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Baráti Köre