Történelem és műalkotások

1 órája

Múzeumlátogatásokon járt a győri művészeti és baráti kör

Címkék#múzeumlátogatás#Ferenc József#Bécsi Szépművészeti Múzeum#Nemzeti Múzeum#Kiscelli Múzeum

A Győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Baráti Köre rendszeresen szervez kirándulásokat a kör tagjainak.

Kisalföld.hu
Forrás: Győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Baráti Köre

Ebben az évben a budapesti Szépművészeti Múzeum,  Nemzeti Múzeum, Pénzmúzeum, Kiscelli Múzeum látogatása után a Bécsi Szépművészeti Múzeumba látogattak el, amelyet  Ferenc József császár építtetett. Az ókortól a késő barokk korig több ezer műalkotást csodálhattunk  meg, amelyeket a Habsburg császári dinasztia évszázadokon át gyűjtött.

A baráti kör tagjai köszönetet mondanak titkáruknak Pálfalvi Györgynek a szervezésért. 

Forrás: Győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Baráti Köre

Beküldte: Szakácsné Éva/Győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Baráti Köre

 

