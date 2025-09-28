Multidiszciplináris kutatások és nemzetköziesítés a Széchenyi István Egyetem jogi doktori iskolájának fókuszában

Az új tanévtől dr. Sulyok Gábor, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Európai Jogi Tanszékének professzora vezeti az intézmény Állam- és Jogtudományi Doktori Iskoláját. 1999 óta oktat Győrben, 2007 és 2008, illetve 2010 és 2012 között a kar tudományos dékánhelyettese volt.

„Nagyon szeretek itt tanítani, mert a győri egyetem elképesztő ütemű fejlődésen és növekedésen ment keresztül, mégis olyan erős és összetartó közösség jellemzi, amelyben a hallgatók valóban kiteljesedhetnek. A felkérést többek között azért is nagy örömmel vállaltam, mert annak idején dékánhelyettesként a doktori iskola akkreditációs anyagának összeállításáért feleltem” – hangsúlyozta. Mint mondta, a doktori iskola célja, hogy biztosítsa a tudományos kutatói és oktatói utánpótlást a kar számára, és támogassa a jelentkezőket a minél magasabb színvonalú tudományos tevékenységükben. Ezzel nemcsak a győri jogászképzés, de – a különböző jogi hivatásrendekből érkezők képzése által – a térség jogintézményeinek eredményességéhez is hozzá tudnak járulni.

„A Széchenyi-egyetem egyik legnagyobb erőssége abban rejlik, hogy számos tudományterületen végzi tevékenységét, így olyan interdiszciplináris kutatásokra képes, amely korunk és jövőnk összetett, bonyolult problémáira is válaszokat tud adni. Mi magunk is nyitunk a tudományterületek együttműködése felé, doktori iskolánkban is egyre markánsabban jelennek meg azok a témák, amelyek döntően jogtudományiak ugyan, de más diszciplínákat is érintenek” – fogalmazott. Példaként említette az egyetem autonóm járművekkel kapcsolatos kutatásait, a távközlést, az űrkutatást, a drónfejlesztést, az egészségtudományi és biotechnológiai kutatásokat, amelyekhez egytől egyig megoldandó jogi kérdések is társulnak. Rámutatott: ezért ma már az is egyre jellemzőbb, hogy például mérnökök végeznek jogi tanulmányokat az átfogó tudás megszerzése érdekében.

Kiemelte, a jogtudománynak számos területe erős nemzetközi aspektusokkal rendelkezik, illetve egyre több olyan globális jelenséggel szembesülünk, amelyek esetében elengedhetetlen az egységes jogi szabályozás. „A célunk ezért a nemzetközi beágyazottságunk, kapcsolataink és együttműködéseink erősítése, a nemzetközi publikációs tevékenységünk bővítése. Ezzel együtt a nemzetközi hallgatók vonzása is fontos feladatunk, hiszen a győri jogászképzés olyan, az egész világon aktuális kérdésekkel is foglalkozik, mint a kiberbiztonság, a mesterséges intelligencia vagy az űrkutatás és a világűrjog témaköre” – hangsúlyozta.