Multidiszciplináris kutatások és nemzetköziesítés a Széchenyi István Egyetem jogi doktori iskolájának fókuszában
A győri Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának célja a magas színvonalú kutatói és oktatói utánpótlás biztosítása mellett a tudományterületek együttműködését igénylő kutatások ösztönzése, valamint a tudományos tevékenység és a nemzetközi beágyazottság erősítése. Új vezetője, dr. Sulyok Gábor professzor szerint a győri intézmény kitűnő lehetőségeket biztosít mindehhez.
Dr. Sulyok Gábor, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Európai Jogi Tanszékének professzora, az intézmény Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának vezetője. (Fotó: Dudás Máté)
Az új tanévtől dr. Sulyok Gábor, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Európai Jogi Tanszékének professzora vezeti az intézmény Állam- és Jogtudományi Doktori Iskoláját. 1999 óta oktat Győrben, 2007 és 2008, illetve 2010 és 2012 között a kar tudományos dékánhelyettese volt.
„Nagyon szeretek itt tanítani, mert a győri egyetem elképesztő ütemű fejlődésen és növekedésen ment keresztül, mégis olyan erős és összetartó közösség jellemzi, amelyben a hallgatók valóban kiteljesedhetnek. A felkérést többek között azért is nagy örömmel vállaltam, mert annak idején dékánhelyettesként a doktori iskola akkreditációs anyagának összeállításáért feleltem” – hangsúlyozta. Mint mondta, a doktori iskola célja, hogy biztosítsa a tudományos kutatói és oktatói utánpótlást a kar számára, és támogassa a jelentkezőket a minél magasabb színvonalú tudományos tevékenységükben. Ezzel nemcsak a győri jogászképzés, de – a különböző jogi hivatásrendekből érkezők képzése által – a térség jogintézményeinek eredményességéhez is hozzá tudnak járulni.
„A Széchenyi-egyetem egyik legnagyobb erőssége abban rejlik, hogy számos tudományterületen végzi tevékenységét, így olyan interdiszciplináris kutatásokra képes, amely korunk és jövőnk összetett, bonyolult problémáira is válaszokat tud adni. Mi magunk is nyitunk a tudományterületek együttműködése felé, doktori iskolánkban is egyre markánsabban jelennek meg azok a témák, amelyek döntően jogtudományiak ugyan, de más diszciplínákat is érintenek” – fogalmazott. Példaként említette az egyetem autonóm járművekkel kapcsolatos kutatásait, a távközlést, az űrkutatást, a drónfejlesztést, az egészségtudományi és biotechnológiai kutatásokat, amelyekhez egytől egyig megoldandó jogi kérdések is társulnak. Rámutatott: ezért ma már az is egyre jellemzőbb, hogy például mérnökök végeznek jogi tanulmányokat az átfogó tudás megszerzése érdekében.
Kiemelte, a jogtudománynak számos területe erős nemzetközi aspektusokkal rendelkezik, illetve egyre több olyan globális jelenséggel szembesülünk, amelyek esetében elengedhetetlen az egységes jogi szabályozás. „A célunk ezért a nemzetközi beágyazottságunk, kapcsolataink és együttműködéseink erősítése, a nemzetközi publikációs tevékenységünk bővítése. Ezzel együtt a nemzetközi hallgatók vonzása is fontos feladatunk, hiszen a győri jogászképzés olyan, az egész világon aktuális kérdésekkel is foglalkozik, mint a kiberbiztonság, a mesterséges intelligencia vagy az űrkutatás és a világűrjog témaköre” – hangsúlyozta.
Dr. Sulyok Gábor köszönetet mondott az egyetem és a kar vezetésének a támogatásért, majd kiemelte: vezetői munkáját dr. Nogel Mónika habilitált tudományos főmunkatárs tudományos igazgatóként, dr. Őszéné dr. Takó Dalma adjunktus tudományos titkárként, míg Oláh Viktória tudományszervezési szakreferensként segíti. „Doktori iskolánk arra törekszik, hogy hatékonyan járuljon hozzá az intézmény tudományos teljesítményéhez, és segítse hallgatóit a nemzetközi színvonalú kutatások megvalósításában. Erre hívjuk, és várjuk a jövő doktoranduszait” – húzta alá.
Dr. Smuk Péter professzor, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dékánja elmondta: bár a kar tudományos stratégiájának középpontjában a tanszékeken és a kutatócsoportokban folyó munka áll, ezekhez a doktori iskola szervesen kapcsolódik. Az általa biztosított ösztöndíjak révén támogatást nyerhetnek az aktuális témákon dolgozó kutatók, és a közös tudományos rendezvények, kiadványok teret kínálnak az eredmények megvitatására.
„Meggyőződésem, hogy e szoros együttműködés és inspiráló közeg révén a jogi kar és a doktori iskola eddigi eredményeire építve új szintet érhetünk el a nemzetközi láthatóságban és a partnereink számára is hasznos kutatásokban” – hangsúlyozta. Hozzátette, kiemelt jelentőségű, hogy a kar oktatói körét olyan fiatal doktoranduszok gazdagítsák, akik magas színvonalú tudományos munkában edződtek. „Az idén harmincéves győri jogászképzés tartós fejlődése annak is köszönhető, hogy a helyben nevelt tehetségek számára kiszámítható tudományos és egyetemi karrierpályát kínál” – fűzte hozzá.
Dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese kiemelte: „Dr. Sulyok Gábor professzor óriási nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, amit rendkívül nagyra értékelünk. Meggyőződésünk, hogy a doktori iskola jelentősen hozzá tud járulni a jogász kollégák és a doktoranduszok nemzetközi kutatási hálózatban végzett munkájához, különösen az interdiszciplináris területeken. Ez a globális beágyazottság nemcsak az intézmény tudományos láthatóságát erősíti, hanem a jövő szakembereinek a fejlődését is segíti.”