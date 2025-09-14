1 órája
Körbemotorozták Magyarországot, a Kisalföldről indultak útnak
Az Őrvidék Kapuja Motoros Baráti Kör tagjai különleges kalandba fogtak. Magyarországot motorozták körbe.
Az Őrvidék Kapuja Motoros Baráti Kör tagjai, Majthényi Péter elnök és testvére, Majthényi Bálint minap "átölelték" Magyarországot. Tizennégy megyén, megannyi tájegységen haladtak át motorral.
Motorral 2100 kilométeren
– Ez már régi bakancslistás terv volt, hogy körbemotorozzuk Magyarországot a testvéremmel. Egy hat napos, mintegy 2100 kilométeres túra várt ránk. Új ismeretségeket is kötöttünk, barátokkal is találkoztunk útunk során – avatott be Majthényi Péter.
A testvérpár, mint elmondta, nehéz lenne győztest hirdetni, ám a szívüket egyértelműen Zala és Vas ejtette rabul. A Göcsej, az Őrség, a Vendek hullámzó dombjai, Gyántásország fenyőillatú útjai. Sokszor nagy volt a hőség, rossz volt az út és elfáradtak. Ám másoknak is javasolják ezt a különleges útvonalat. Olyan oldaláról ismerhették meg hazánkat, amit sosem fognak elfelejteni, tették hozzá.
– Ha Magyarország peremét láttad, mindent láttál: nagyon intenzív élmény – fogalmazott még Bálint.