1 órája
Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróváron: megnyílt az új tanév, az azbeszt hatásairól hallhattunk - fotók
Dohányzással hatszorosára nő a tüdőrák kockázata, ha azbesztes környezetben élünk tizenegyszeresére, ha viszont a kettő együtt fennáll: ötvenkilencszeresére nő ez a Magyarországon vezető halálokot jelentő daganattípus esélye. Többek között ezt is megtudhattuk a ma elrajtolt Nyugdíjas Egyetem első előadásán.
Tizenötödik évfolyamához érkezett a Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróváron: szerdán a Phare épületben Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester nyitotta meg az új tanévet. A városvezető, mint hangsúlyozta, évről évre többen regisztrálnak az előadássorozatra, melynek célja a hasznos időtöltés mellett a tudásátadás, ugyanakkor egyfajta "gyógyszer" is az időskori demencia ellen. Kívánta, hogy sok tudásanyagra, élményre, ismeretre tegyenek szert a hallgatók. A rendezvénysorozat keretében idén is minden előadáshoz online játék kapcsolódik: az értékes nyereményeken túl ezzel lehet igazolni az aktív részvételt is. Kiderült az is, hogy az előző tanév legnépszerűbb előadója Szentesi Endre galambász volt.
A Nyugdíjas Egyetemen az azbesztről
Azbeszt, egy fedél alatt a gyilkossal címmel elsőként Macher Gergely, egyetemi tanársegéd és PhD hallgató nyújtott választ arra, miért jelent ekkora veszélyt az azbeszt, és hogyan befolyásolja mindennapi életünket. És hogy miért éppen lehet érdekes ennek a korosztálynak a téma? Mert leginkább ezt a generációt érinti. Ugyan története a régmúlt időkig visszanyúlik, a huszadik században növekedett felhasználása, és az 1970-es és 1980-as években volt csúcson az építkezéseken, tetőfedésként és szennyvízcső formában. Már a múlt század végén egyre inkább visszaszorult, 2005. januárjától pedig azbeszt tilalom lépett érvénybe. Ez azonban a korábban beépített elemekre nem vonatkozott.
Macher Gergely több saját kutatáson keresztül is rámutatott a "gyilkos" anyag hatásaira a vízre, talajra, de megtudhattuk azt is, hogy miként hat a növényekre és állatokra. Vizsgált például azbeszt tetőfedéssel érintett csapadékmintákat, locsolt paradicsomot ilyen folyadékkal.
Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróváron - Az azbeszt hatásairól tartottak előadástFotók: Kerekes István
A "gyilkos" hatásai
Mint sok hallgatót, minket is leginkább az érdekelt: miként hat az emberi szervezetre? Okozhat mellhártya vastagodást, mellhártya gyulladást és akár halállal is járó azbesztózist. Magyarországon vezető halálok a tüdőrák, az esetek 6 százaléka vezethető vissza az azbesztre, és amint a bevezetőben is jeleztük, azbesztes környezetben, akár dohányzás mellett jelentősen megnő e daganat veszélye. Ennél jóval nagyobb arányban okoz viszont mezoteliómát, melynek a 2000-es évek óta van csak diagnosztikai kódja: a betegség 12-18 hónapon belül halálozással jár. Az előadó kitért a területi elosztásra is: Győr-Moson-Sopronban sajnos sok esetet, 135-öt diagnosztizáltak 2000-2022 között.
Az előadáshoz kapcsolódó online játék szeptember 25-től két héten át elérhető Mosonmagyaróvár város honlapján. Az előadás felvételét október 2-án, csütörtökön délután fél 4-től vetítik a Nyugdíjas Egyetem Facebook-oldalán és a város hivatalos honlapján, valamint október 4-én és 5-én a Mosonmagyaróvár TV is sugározza.