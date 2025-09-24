Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróváron: megnyílt az új tanév, az azbeszt hatásairól hallhattunk - fotók

Tizenötödik évfolyamához érkezett a Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróváron: szerdán a Phare épületben Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester nyitotta meg az új tanévet. A városvezető, mint hangsúlyozta, évről évre többen regisztrálnak az előadássorozatra, melynek célja a hasznos időtöltés mellett a tudásátadás, ugyanakkor egyfajta "gyógyszer" is az időskori demencia ellen. Kívánta, hogy sok tudásanyagra, élményre, ismeretre tegyenek szert a hallgatók. A rendezvénysorozat keretében idén is minden előadáshoz online játék kapcsolódik: az értékes nyereményeken túl ezzel lehet igazolni az aktív részvételt is. Kiderült az is, hogy az előző tanév legnépszerűbb előadója Szentesi Endre galambász volt.

Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróváron: az azbeszt hatásairól tartották az új szemeszter első előadását. Fotó: Kerekes István

A Nyugdíjas Egyetemen az azbesztről

Azbeszt, egy fedél alatt a gyilkossal címmel elsőként Macher Gergely, egyetemi tanársegéd és PhD hallgató nyújtott választ arra, miért jelent ekkora veszélyt az azbeszt, és hogyan befolyásolja mindennapi életünket. És hogy miért éppen lehet érdekes ennek a korosztálynak a téma? Mert leginkább ezt a generációt érinti. Ugyan története a régmúlt időkig visszanyúlik, a huszadik században növekedett felhasználása, és az 1970-es és 1980-as években volt csúcson az építkezéseken, tetőfedésként és szennyvízcső formában. Már a múlt század végén egyre inkább visszaszorult, 2005. januárjától pedig azbeszt tilalom lépett érvénybe. Ez azonban a korábban beépített elemekre nem vonatkozott.

Macher Gergely több saját kutatáson keresztül is rámutatott a "gyilkos" anyag hatásaira a vízre, talajra, de megtudhattuk azt is, hogy miként hat a növényekre és állatokra. Vizsgált például azbeszt tetőfedéssel érintett csapadékmintákat, locsolt paradicsomot ilyen folyadékkal.