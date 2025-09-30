Új Meki nyílt Győr legnagyobb bevásárlóközpontjában - fotók

Az új étterem modern digitális megoldásokat és vendégélményt kínál a vendégeknek. Megnyílt a legújabb McDonald’s Győrben, cikkünkben mutatjuk hol!

McDonald’s Győrben: A beruházásnak köszönhetően közel 60 új munkahely jött létre a megyeszékhelyen.

Fotó: Tuba Zoltán / Forrás: McDonald’s

Új McDonald’s Győrben: nem áll meg az étteremlánc terjeszkedése

„A McDonald’s-nál célunk, hogy vendégeink már az első pillanattól otthonosan érezzék magukat nálunk, gyorsan és kényelmesen, de mégis különleges és utánozhatatlan Mekis élményben legyen részük. Egy bevásárlóközpontban mindez különösen előnyös: a vásárlás közben vagy után a betérők számára ideális hely megpihenni egy finom hamburger, egy desszert vagy egy minőségi kávé mellett. Hisszük, hogy az Árkád központi elhelyezkedése és a modern kialakítás segít abban, hogy vásárlóink hamar a mindennapjaik részének tekintsék az éttermet” – mondta Égi Zsolt, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezető igazgatója.

Nézze meg az új étterem képgalériáját: