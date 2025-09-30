45 perce
Új Meki nyílt Győr legnagyobb bevásárlóközpontjában - fotók
Újabb mérföldkőhöz érkezett a McDonald’s magyarországi hálózatának bővülése. A győri Árkád Bevásárlóközpontban megnyílt a város legújabb Meki® étterme. A McDonald’s negyedik győri egysége tovább erősíti a márka több mint harmincéves jelenlétét a városban –áll közleményükben
Az új étterem modern digitális megoldásokat és vendégélményt kínál a vendégeknek. Megnyílt a legújabb McDonald’s Győrben, cikkünkben mutatjuk hol!
Új McDonald’s Győrben: nem áll meg az étteremlánc terjeszkedése
„A McDonald’s-nál célunk, hogy vendégeink már az első pillanattól otthonosan érezzék magukat nálunk, gyorsan és kényelmesen, de mégis különleges és utánozhatatlan Mekis élményben legyen részük. Egy bevásárlóközpontban mindez különösen előnyös: a vásárlás közben vagy után a betérők számára ideális hely megpihenni egy finom hamburger, egy desszert vagy egy minőségi kávé mellett. Hisszük, hogy az Árkád központi elhelyezkedése és a modern kialakítás segít abban, hogy vásárlóink hamar a mindennapjaik részének tekintsék az éttermet” – mondta Égi Zsolt, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezető igazgatója.
Nézze meg az új étterem képgalériáját:
Megnyílt Győr legújabb McDonald’s éttermeFotók: McDonald’s
Az új Árkád étterem modern digitális megoldásokat és vendégélményt kínál: a hagyományos kasszák mellett önkiszolgáló érintőképernyők is rendelkezésre állnak, a vendégek pedig a McDonald’s mobilapplikációján keresztül is leadhatják és kifizethetik rendelésüket.
A beruházásnak köszönhetően közel 60 új munkahely jött létre Győrben, tovább erősítve a McDonald’s elköteleződését a helyi közösség és gazdaság iránt.
Ezzel az étteremlánc győri terjeszkedése nem áll meg. Már zajlanak a munkálatok a győri ETO Park területén, ahol várhatóan még az idén megnyithat az ötödik helyi McDonald’s.
