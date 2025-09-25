Másodszor mustrálják a söröket Pannonhalmán

A Sörmustra célja nem más, mint a sörkészítés hagyományainak és újdonságainak bemutatása, valamint az ország házi sörfőzőinek lehetőséget adni a bemutatkozásra. A sörök mellett kulturális élmények, kóstolók, szakmai beszélgetések és zenés programok várják az érdeklődőket.

Kategóriák – ahol eldől, kié lesz az első hely

A házi sörfőzők izgalmas mezőnyben mérik össze tudásukat, az alábbi kategóriákban:

Hazy IPA / IPA / APA

Belga & Brit sörök

Láger és hibrid sörök

Gyümölcsös, fűszeres, gyógynövényes, zöldséges és savanyított sörök

Előadások és különleges programok

Katona Csaba – sörtörténész

A magyar sörtörténelem szórakoztató mesélője, Katona Csaba magyar történész érkezik a Sörmustrára. Könnyed humorral, mégis szakmai mélységgel avat be bennünket a hazai sörfőzés titkaiba. Az előadás mindenki számára ingyenes, és hogy ne csak az elménk kapjon a jóból, közben meg is kóstolhatjátok Csaba kedvenceiből készült válogatást. A limitált darabszámú kóstolócsomag kizárólag támogatói jeggyel érhető el.

Sörtörténelem a hordókon túl

A Pannonhalmi Főapátsági Levéltár igazgatója, Dr. Dénesi Tamás és a Győri Egyházmegyei Levéltár igazgatója, Dr. Nemes Gábor betekintést nyújtanak abba, hogyan alakult ki a magyar sörkultúra, és még arról is mesélnek milyen szerepet játszottak ebben a bencések. Előadásukból kiderül, milyen volt a sörfőzés az apátsági és püspöki birtokokon – izgalmas, eddig kevéssé ismert történetekkel fűszerezve.