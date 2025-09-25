szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A söröshordókon túl

3 órája

Másodszor mustrálják a söröket Pannonhalmán

Címkék#Pannonhalma#sörtörténész#program

Idén ősszel ismét Pannonhalma ad otthont a házi sörfőzők egyik legizgalmasabb seregszemléjének: szeptember 27.-én megrendezik a II. Pannonhalmi Sörmustrát. A különleges eseménynek ezúttal a Porta Látogatóközpont tágas tere ad otthont.

Kisalföld.hu
Másodszor mustrálják a söröket Pannonhalmán

Illusztráció -

Forrás: Shutterstock

A Sörmustra célja nem más, mint a sörkészítés hagyományainak és újdonságainak bemutatása, valamint az ország házi sörfőzőinek lehetőséget adni a bemutatkozásra. A sörök mellett kulturális élmények, kóstolók, szakmai beszélgetések és zenés programok várják az érdeklődőket.

Kategóriák – ahol eldől, kié lesz az első hely

A házi sörfőzők izgalmas mezőnyben mérik össze tudásukat, az alábbi kategóriákban:

  • Hazy IPA / IPA / APA
  • Belga & Brit sörök
  • Láger és hibrid sörök
  • Gyümölcsös, fűszeres, gyógynövényes, zöldséges és savanyított sörök

Előadások és különleges programok

Katona Csaba – sörtörténész
A magyar sörtörténelem szórakoztató mesélője, Katona Csaba magyar történész érkezik a Sörmustrára. Könnyed humorral, mégis szakmai mélységgel avat be bennünket a hazai sörfőzés titkaiba. Az előadás mindenki számára ingyenes, és hogy ne csak az elménk kapjon a jóból, közben meg is kóstolhatjátok Csaba kedvenceiből készült válogatást. A limitált darabszámú kóstolócsomag kizárólag támogatói jeggyel érhető el.

Sörtörténelem a hordókon túl
A Pannonhalmi Főapátsági Levéltár igazgatója, Dr. Dénesi Tamás és a Győri Egyházmegyei Levéltár igazgatója, Dr. Nemes Gábor betekintést nyújtanak abba, hogyan alakult ki a magyar sörkultúra, és még arról is mesélnek milyen szerepet játszottak ebben a bencések. Előadásukból kiderül, milyen volt a sörfőzés az apátsági és püspöki birtokokon – izgalmas, eddig kevéssé ismert történetekkel fűszerezve.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu