Másodszor mustrálják a söröket Pannonhalmán
Idén ősszel ismét Pannonhalma ad otthont a házi sörfőzők egyik legizgalmasabb seregszemléjének: szeptember 27.-én megrendezik a II. Pannonhalmi Sörmustrát. A különleges eseménynek ezúttal a Porta Látogatóközpont tágas tere ad otthont.
A Sörmustra célja nem más, mint a sörkészítés hagyományainak és újdonságainak bemutatása, valamint az ország házi sörfőzőinek lehetőséget adni a bemutatkozásra. A sörök mellett kulturális élmények, kóstolók, szakmai beszélgetések és zenés programok várják az érdeklődőket.
Kategóriák – ahol eldől, kié lesz az első hely
A házi sörfőzők izgalmas mezőnyben mérik össze tudásukat, az alábbi kategóriákban:
- Hazy IPA / IPA / APA
- Belga & Brit sörök
- Láger és hibrid sörök
- Gyümölcsös, fűszeres, gyógynövényes, zöldséges és savanyított sörök
Előadások és különleges programok
Katona Csaba – sörtörténész
A magyar sörtörténelem szórakoztató mesélője, Katona Csaba magyar történész érkezik a Sörmustrára. Könnyed humorral, mégis szakmai mélységgel avat be bennünket a hazai sörfőzés titkaiba. Az előadás mindenki számára ingyenes, és hogy ne csak az elménk kapjon a jóból, közben meg is kóstolhatjátok Csaba kedvenceiből készült válogatást. A limitált darabszámú kóstolócsomag kizárólag támogatói jeggyel érhető el.
Sörtörténelem a hordókon túl
A Pannonhalmi Főapátsági Levéltár igazgatója, Dr. Dénesi Tamás és a Győri Egyházmegyei Levéltár igazgatója, Dr. Nemes Gábor betekintést nyújtanak abba, hogyan alakult ki a magyar sörkultúra, és még arról is mesélnek milyen szerepet játszottak ebben a bencések. Előadásukból kiderül, milyen volt a sörfőzés az apátsági és püspöki birtokokon – izgalmas, eddig kevéssé ismert történetekkel fűszerezve.