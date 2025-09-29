46 perce
Megfigyelik a madarakat, Győr-Moson-Sopronban is több helyszínen lehet csatlakozni
Az Európai Madármegfigyelő Napok (EMN) programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény immáron két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. A program magyarországi koordinátora hazánk BirdLife képviselője, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).
A program dátuma: október 4-5. (szombat-vasárnap). Az MME országszerte 16 megyében és Budapesten, 54 helyszínen (ezek száma még emelkedik a hét folyamán) várja az érdeklődőket a hétvégén, melyekről az egyesület honlapján lehet tájékozódni, és itt érhető el az elektronikusan kitöltendő és beküldendő jelentőlap is.
Az évenkénti összesített eredmények elképesztő számokat mutatnak: tavaly 36 ország, 984 helyszínén több mint 3,5 millió madarat figyelt meg a 24 614 résztvevő. Az EMN játékos verseny is az országok között, ahol a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek. Magyarország általában előkelő helyen, az első ötben szokott szerepelni, a múlt évben az első kategóriában első, a másikban második, a harmadikban pedig negyedik helyezettek lettünk.
Madármegfigyelő napok - Programhelyszínek Győr-Moson-Sopronban
- Helyszín: Dunaszeg, Morotva-tavi tanösvény
Időpont: október 4., (szombat) 8:00-12:00
Program: Madármegfigyelés, madárgyűrűzés,
Találkozó: 7:45-től a Morotva-tavi tanösvény bejárata, parkoló
További információ: Dr. Pitó Andor: +36-20-357-8520
- Helyszín: Győrszentiván környéke, Gazdák erdeje, Bársony tag
Időpont: október 4., (szombat), 8:00-12:00
Gyülekező: Győrszentiván, Kossuth Lajos Művelődési ház előtt 8 órától,
együtt indulás a helyszínre 8:30-kor
Program: Séta az őszi erdőben, madármegfigyelés, fajismeret-bővítés,
az MME bemutatása
További információ: Antoni Gyula, Tel: +36-30-589-7962, Szentmihályi Gábor: +36-70-788-9389
- Helyszín: Pannonhalma, Arborétum
Időpont: október 5.. (vasárnap) 8:00-12:00
Program: Madármegfigyelés, madárgyűrűzés
Találkozó: 7:45-től az arborétum vár felőli bejáratánál
További információ: Győrig Előd +36-20-745-6476
- Helyszín: Fehértó, Fehértói Madárvárta
Időpont: október 5., (vasárnap) 8:00-12:00
Program: madármegfigyelés, madárgyűrűzés, játékos ismerkedés a vizes élőhelyek madaraival
Találkozó: 8 órától a Madárvártán
Javasolt ruházat: gumicsizma, bakancs
További információ: Bodor Ádám: +36-30-248-7683
Az összesített magyar eredmény gyarapításához nemcsak szervezett helyszíneinken lehet hozzájárulni, bárki megszámolhatja a kert, az utca, a közeli park madarait! Aki így szeretne hozzájárulni Magyarország minél sikeresebb EMN részvételéhez:
- jegyezze fel a megfigyelés helyszínét (település + MEGYE!), a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát (ha nem ismeri a fajokat, csak a számukat), esetleg a ritka vagy érdekes madarak felbukkanását;
- ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapoldaláról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon október 5-e vasárnap 16 h-ig.
A beküldött részvételi és megfigyelési adatokat az MME munkatársai október 5-e vasárnap 16-17 h között összesítik, majd 17 h-kor továbbítják a nemzetközi koordinációs központba. Az összesített eredményről várhatóan már másnap, október 6-án ad hírt az egyesület.
A programhelyszínek listája az esetleg beérkező új adatokkal folyamatosan bővül! További részletekért kattintson ide.