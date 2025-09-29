Megfigyelik a madarakat, Győr-Moson-Sopronban is több helyszínen lehet csatlakozni

A program dátuma: október 4-5. (szombat-vasárnap). Az MME országszerte 16 megyében és Budapesten, 54 helyszínen (ezek száma még emelkedik a hét folyamán) várja az érdeklődőket a hétvégén, melyekről az egyesület honlapján lehet tájékozódni, és itt érhető el az elektronikusan kitöltendő és beküldendő jelentőlap is.

Forrás: mme.hu

Az évenkénti összesített eredmények elképesztő számokat mutatnak: tavaly 36 ország, 984 helyszínén több mint 3,5 millió madarat figyelt meg a 24 614 résztvevő. Az EMN játékos verseny is az országok között, ahol a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek. Magyarország általában előkelő helyen, az első ötben szokott szerepelni, a múlt évben az első kategóriában első, a másikban második, a harmadikban pedig negyedik helyezettek lettünk.

Madármegfigyelő napok - Programhelyszínek Győr-Moson-Sopronban

Helyszín: Dunaszeg, Morotva-tavi tanösvény

Időpont: október 4., (szombat) 8:00-12:00

Program: Madármegfigyelés, madárgyűrűzés,

Találkozó: 7:45-től a Morotva-tavi tanösvény bejárata, parkoló

További információ: Dr. Pitó Andor: +36-20-357-8520

Időpont: október 4., (szombat), 8:00-12:00

Gyülekező: Győrszentiván, Kossuth Lajos Művelődési ház előtt 8 órától,

együtt indulás a helyszínre 8:30-kor

Program: Séta az őszi erdőben, madármegfigyelés, fajismeret-bővítés,

az MME bemutatása

További információ: Antoni Gyula, Tel: +36-30-589-7962, Szentmihályi Gábor: +36-70-788-9389

Időpont: október 5.. (vasárnap) 8:00-12:00

Program: Madármegfigyelés, madárgyűrűzés

Találkozó: 7:45-től az arborétum vár felőli bejáratánál

További információ: Győrig Előd +36-20-745-6476

Időpont: október 5., (vasárnap) 8:00-12:00

Program: madármegfigyelés, madárgyűrűzés, játékos ismerkedés a vizes élőhelyek madaraival

Találkozó: 8 órától a Madárvártán

Javasolt ruházat: gumicsizma, bakancs

További információ: Bodor Ádám: +36-30-248-7683

Az összesített magyar eredmény gyarapításához nemcsak szervezett helyszíneinken lehet hozzájárulni, bárki megszámolhatja a kert, az utca, a közeli park madarait! Aki így szeretne hozzájárulni Magyarország minél sikeresebb EMN részvételéhez: