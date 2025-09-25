Elviszik a felesleget
Lomtalanítást szerveznek Páliban
Szeptember 26-tól szeptember 28-ig lomtalanítás lesz Páliban. Az önkormányzat által megbízott munkatárs felügyeli, mit helyeznek a konténerbe.
Lomtalanítás lesz Páliban szeptember 26-tól szeptember 28-ig. A szolgáltató a konténert a kultúrház udvarán helyezi el, amibe a helyiek a lomokat rakhatják. Ingatlanonként fél köbméternyi hulladék helyezhető a konténerbe. Mindhárom nap reggel nyolc órától este hatig lesz erre lehetőség. A rakodást az önkormányzat munkatársa felügyeli, a konténerbe ugyanis csak az engedélyezett lomokat lehet beletenni.
