Lomtalanítást szerveznek Páliban

Lomtalanítás lesz Páliban szeptember 26-tól szeptember 28-ig. A szolgáltató a konténert a kultúrház udvarán helyezi el, amibe a helyiek a lomokat rakhatják. Ingatlanonként fél köbméternyi hulladék helyezhető a konténerbe. Mindhárom nap reggel nyolc órától este hatig lesz erre lehetőség. A rakodást az önkormányzat munkatársa felügyeli, a konténerbe ugyanis csak az engedélyezett lomokat lehet beletenni.