Negyven fogat versenyzett a kapuvári Medosz-pályán, a határon túlról is jöttek hajtók

Fantasztikus lovasünnepben volt része mindazoknak, akik a hétvégén kilátogattak a kapuvári Medosz-pályára, ahol a VIII. Dunántúli Vármegyék és Dél-Szlovákia C Kategóriás Kettesfogathajtó Döntőjét tartották meg a Kapuvári Lóbarátok Köre szervezésében. Negyven fogat vonult fel az eredményhirdetésre. A verseny előkészületei már tavasszal megkezdődtek, és a Kapuvári Lóbarátok Egyesülete méltó házigazdája volt a rendezvénynek. Bizonyították, hogy összefogással minden elérhető. A versenyzők külön is kiemelték a szervezés színvonalát és a pálya kiváló adottságait.

A Kapuvári Lóbarátok Köre által szervezett fogathajtó verseny jó hangulatban zajlott. Szép eredményeket értek el a versenyzők. Fotó: Kapuvári önkormányzat

A Lóbarátok Köre szervezte a versenyt

A verseny egyéni díjait Erdős Vilmos, Kapuvár alpolgármestere és Kozma Ádám, a Kapuvári Lóbarátok Köre Egyesület elnöke adták át.

Semjén Attila (Mezőszilasi LSE, Fejér vármegye), Link Gábor (Paksi Fogat SE, Tolna vármegye), Kovács Tibor (Vihar LE, Fejér vármegye) id. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE, Fejér vármegye), Jovics Pál (Kikerics Egyesület, Baranya vármegye), Sántha Krisztián (Lópici Gáspár LSE, Zala vármegye).

Csapatbajnok a Fejér vármegyei küldöttség (id. Semjén Attila, Kovács Tibor, ifj. Hufnágel József) lett.