Lovasünnep

5 órája

Negyven fogat versenyzett a kapuvári Medosz-pályán, a határon túlról is jöttek hajtók

Fogathajtó versenyt rendezett a kapuvári Lóbarátok Köre, melyre még határon kívülről is érkeztek hajtók. A Lóbarátok Köre méltó házigazdája volt a rendezvénynek, színvonalas pálya és körülmények álltak rendelkezésre.

Kisalföld.hu

Fantasztikus lovasünnepben volt része mindazoknak, akik a hétvégén kilátogattak a kapuvári Medosz-pályára, ahol a VIII. Dunántúli Vármegyék és Dél-Szlovákia C Kategóriás Kettesfogathajtó Döntőjét tartották meg a Kapuvári Lóbarátok Köre szervezésében. Negyven fogat vonult fel az eredményhirdetésre. A verseny előkészületei már tavasszal megkezdődtek, és a Kapuvári Lóbarátok Egyesülete méltó házigazdája volt a rendezvénynek. Bizonyították, hogy összefogással minden elérhető. A versenyzők külön is kiemelték a szervezés színvonalát és a pálya kiváló adottságait.

A Lóbarátok Köre szervezte a kapuvári versenyt.
A Kapuvári Lóbarátok Köre által szervezett fogathajtó verseny jó hangulatban zajlott. Szép eredményeket értek el a versenyzők. Fotó: Kapuvári önkormányzat

A Lóbarátok Köre szervezte a versenyt

A verseny egyéni díjait Erdős Vilmos, Kapuvár alpolgármestere és Kozma Ádám, a Kapuvári Lóbarátok Köre Egyesület elnöke adták át.

Egyéni eredmények:

  1. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE, Fejér vármegye), 
  2. Link Gábor (Paksi Fogat SE, Tolna vármegye), 
  3. Kovács Tibor (Vihar LE, Fejér vármegye) 
  4. id. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE, Fejér vármegye),
  5. Jovics Pál (Kikerics Egyesület, Baranya vármegye), 
  6. Sántha Krisztián (Lópici Gáspár LSE, Zala vármegye). 

Csapatbajnok a Fejér vármegyei küldöttség (id. Semjén Attila, Kovács Tibor, ifj. Hufnágel József) lett.

 

 

