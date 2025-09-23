1 órája
Negyven fogat versenyzett a kapuvári Medosz-pályán, a határon túlról is jöttek hajtók
Fogathajtó versenyt rendezett a kapuvári Lóbarátok Köre, melyre még határon kívülről is érkeztek hajtók. A Lóbarátok Köre méltó házigazdája volt a rendezvénynek, színvonalas pálya és körülmények álltak rendelkezésre.
Fantasztikus lovasünnepben volt része mindazoknak, akik a hétvégén kilátogattak a kapuvári Medosz-pályára, ahol a VIII. Dunántúli Vármegyék és Dél-Szlovákia C Kategóriás Kettesfogathajtó Döntőjét tartották meg a Kapuvári Lóbarátok Köre szervezésében. Negyven fogat vonult fel az eredményhirdetésre. A verseny előkészületei már tavasszal megkezdődtek, és a Kapuvári Lóbarátok Egyesülete méltó házigazdája volt a rendezvénynek. Bizonyították, hogy összefogással minden elérhető. A versenyzők külön is kiemelték a szervezés színvonalát és a pálya kiváló adottságait.
A Lóbarátok Köre szervezte a versenyt
A verseny egyéni díjait Erdős Vilmos, Kapuvár alpolgármestere és Kozma Ádám, a Kapuvári Lóbarátok Köre Egyesület elnöke adták át.
Egyéni eredmények:
- Semjén Attila (Mezőszilasi LSE, Fejér vármegye),
- Link Gábor (Paksi Fogat SE, Tolna vármegye),
- Kovács Tibor (Vihar LE, Fejér vármegye)
- id. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE, Fejér vármegye),
- Jovics Pál (Kikerics Egyesület, Baranya vármegye),
- Sántha Krisztián (Lópici Gáspár LSE, Zala vármegye).
Csapatbajnok a Fejér vármegyei küldöttség (id. Semjén Attila, Kovács Tibor, ifj. Hufnágel József) lett.