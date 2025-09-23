Egyensúlyban önmagunkkal – szakértői útmutatás olvasóinknak

A Csillagfény Lélek Mentor Ház megálmodója, Vojta Csilla podcastunkban részletesen beszélt arról, milyen témában, milyen szakemberek állnak olvasóink rendelkezésére önismereti munkában, elakadás feloldásában, krízishelyzetek kezelésében vagy egyszerűen a belső egyensúly megteremtésében. A mentorház szakemberei szeptember 20-án nyílt napon mutatkoztak be.

Lelki segítség a Vojta Csilla által megálmodott mentorház szakembereitől.

A Csillagfény Lélek Mentor Ház megszületése egy mélyen személyes élményből indult ki. – Amikor életemben egy nehéz időszakhoz érkeztem, és segítséget kértem, azt tapasztaltam, hogy bár a szándék jó volt, a környezet nem adott igazi biztonságot, nyugalmat. Ekkor fogalmazódott meg bennem az elhatározás: szeretnék létrehozni egy olyan helyet, ahol mindez másképp van, ahol valódi figyelmet, szakszerű támogatást, és meghitt, biztonságos közeget kap mindenki, aki hozzánk érkezik. Így született meg a Csillagfény Lélek Mentor Ház – mesélte a hely megálmodója, Vojta Csilla, aki fontosnak tartotta, hogy ne csak a helyszín legyen barátságos és megnyugtató, hanem a központban dolgozó szakemberek is a legmagasabb szintű tudással és szívvel-lélekkel végezzék munkájukat.

– Fontos számunkra, hogy minden korosztály számára elérhető legyen a támogatás: a gyermekektől kezdve a kamaszokon át a fiatal felnőttekig, középkorúakig és idősebbekig. Tudjuk, hogy életünk minden szakaszában más és más kihívásokkal kell szembenéznünk, ezért célunk, hogy mindenkit a saját élethelyzetének megfelelő módon tudjunk kísérni, átsegíteni a nehézségeken. Legyen szó önismereti munkáról, elakadások feloldásáról, krízishelyzetek kezeléséről vagy egyszerűen a belső egyensúly megteremtéséről, nálunk mindenki biztonságban érezheti magát. Szakmai felkészültséggel, empátiával és teljes figyelemmel állunk azok mellett, akik megtisztelnek minket bizalmukkal – szögezte le Csilla, aki a nyílt napok sorával biztosítja, hogy az érdeklődők személyesen is megismerhessék a szakembereket. Ez azért is jó, mert ők vállalkoztak arra is, hogy olvasóink kérdéseire, probnlémáira válaszolnak lapunk hasábjain.