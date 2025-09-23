2 órája
Egyensúlyban önmagunkkal – szakértői útmutatás olvasóinknak
Testi-lelki egyensúlyunk megtalálásához sokféle út vezet. Lapunk olvasóinak a Csillagfény Lélek Mentor Ház szakemberei ajánlották segítségüket problémáik feldolgozásához. Hogy milyen területen tudunk hozzájuk fordulni, arról betekintést nyerhetünk szeptember 20-i nyílt napjukon. A lelki segítség mindig jól jön.
A Csillagfény Lélek Mentor Ház megálmodója, Vojta Csilla podcastunkban részletesen beszélt arról, milyen témában, milyen szakemberek állnak olvasóink rendelkezésére önismereti munkában, elakadás feloldásában, krízishelyzetek kezelésében vagy egyszerűen a belső egyensúly megteremtésében. A mentorház szakemberei szeptember 20-án nyílt napon mutatkoztak be.
Lelki segítség a szakemberektől
A Csillagfény Lélek Mentor Ház megszületése egy mélyen személyes élményből indult ki. – Amikor életemben egy nehéz időszakhoz érkeztem, és segítséget kértem, azt tapasztaltam, hogy bár a szándék jó volt, a környezet nem adott igazi biztonságot, nyugalmat. Ekkor fogalmazódott meg bennem az elhatározás: szeretnék létrehozni egy olyan helyet, ahol mindez másképp van, ahol valódi figyelmet, szakszerű támogatást, és meghitt, biztonságos közeget kap mindenki, aki hozzánk érkezik. Így született meg a Csillagfény Lélek Mentor Ház – mesélte a hely megálmodója, Vojta Csilla, aki fontosnak tartotta, hogy ne csak a helyszín legyen barátságos és megnyugtató, hanem a központban dolgozó szakemberek is a legmagasabb szintű tudással és szívvel-lélekkel végezzék munkájukat.
– Fontos számunkra, hogy minden korosztály számára elérhető legyen a támogatás: a gyermekektől kezdve a kamaszokon át a fiatal felnőttekig, középkorúakig és idősebbekig. Tudjuk, hogy életünk minden szakaszában más és más kihívásokkal kell szembenéznünk, ezért célunk, hogy mindenkit a saját élethelyzetének megfelelő módon tudjunk kísérni, átsegíteni a nehézségeken. Legyen szó önismereti munkáról, elakadások feloldásáról, krízishelyzetek kezeléséről vagy egyszerűen a belső egyensúly megteremtéséről, nálunk mindenki biztonságban érezheti magát. Szakmai felkészültséggel, empátiával és teljes figyelemmel állunk azok mellett, akik megtisztelnek minket bizalmukkal – szögezte le Csilla, aki a nyílt napok sorával biztosítja, hogy az érdeklődők személyesen is megismerhessék a szakembereket. Ez azért is jó, mert ők vállalkoztak arra is, hogy olvasóink kérdéseire, probnlémáira válaszolnak lapunk hasábjain.
Ha kérdésed, problémád van, fordulj hozzájuk bizalommal az [email protected] címen.
Bognár Eszter interaktív workshopja során a szorongás mögött rejlő tudattalan üzenetekkel dolgozik. Segít felismerni, hol tartja magát a testben és a lélekben a feszültség, és hogyan lehet ezt gyengéden oldani. Egyszerű, de hatékony önismereti gyakorlatok, képkártyák segítségével a belső világba nyerhetünk betekintést. Ez a foglalkozás azoknak szól, aki akik gyakran éreznek nyugtalanságot, belső feszültséget, és szeretnék megtapasztalni, milyen eszközök segíthetnek a megnyugvásban.
Bognár Eszter spirituális lélekmentorálással foglalkozik. Abban segít a hozzá fordulóknak, hogy újra megtalálják a belső egyensúlyukat, kapcsolódjanak önmagukhoz, és felszabadítsák magukat a tudattalanban rejlő érzelmi blokkok és minták alól. Munkája során ötvözi a modern önismereti technikákat a mélyebb, spirituális szemlélettel. Kineziológiával, metamorf masszázzsal, reinkarnációs utaztatással, Bach-virágterápiával és Reikivel dolgozik, ezek segítségével jut el a probléma gyökeréig akár jelen életbeli, akár hozott gyermekkori vagy előző életbeli traumákról van szó. Sokan keresik fel pánikbetegséggel, szorongással, önértékelési nehézségekkel, megfelelési kényszerrel, valamint fizikai tünetek lelki hátterének feltárásáért. A cél mindig az, hogy az önszeretet és a belső biztonság megerősödjön, és egyre közelebb kerüljünk ahhoz az emberhez, akik valójában vagyunk. Ez az út néha fájdalmas, de mindig felszabadító.
– Én abban tudok segíteni, hogy ezt az utat biztonságban, szeretettel, és ítélkezés nélkül járjuk végig együtt. Hiszem, hogy minden testi tünet mögött egy léleküzenet van, és ha meghalljuk, amit a testünk vagy a szorongásunk mondani akar, akkor elindulhat a valódi gyógyulás – vallja Eszter.
Holovitz Alexandrával inspiráló kérdezz-felelek beszélgetésen lehet résztvenni a "Szexualitás nem tabu" és az "Az önismeret az öröm útján" címmel. Arról lehet vele beszélgetni, hogyan lehet a szexualitást önismereti útként felfogni, milyen egyszerű gyakorlatokkal lehet közelebb kerülni a saját örömforrásaidhoz, és hogyan teremthető meg ehhez a biztonságos tér.
Holovitz Alexandra tantrikus szexualitás és intimitás mentor. Abban segít, hogy jobban megértsd önmagad a tested, az érzékeid és az intimitás segítségével. – Hiszem, hogy a szexualitás nem csupán fizikai dolog, hanem egy út, amely közelebb vezet önmagadhoz, az önbizalmadhoz és az élet erődhöz. A közös munka során támogatlak abban, hogy könnyebben kapcsolódj a testedhez, jobban érzékeld a határaidat, bátrabban fejezd ki magad, és tisztábban lásd a kapcsolati mintáidat, legyen szó egyéni fejlődésről vagy párkapcsolati elakadásokról – ajánlja Alexandra.
- Testtudatosság, érzékelés, határok
- Intimitás, szexualitás, kapcsolati elakadások
- Önbizalom, önszeretet, belső erő
- Kapcsolódás önmagaddal és másokkal
- Kommunikáció, érzelmi egyensúly témában.
Frühwirth Ildikó önmegvalósítás mentor, life- és ifjúsági coach a nyílt nap keretében gyermekeknek, kamaszoknak és felnőtteknek tart foglalkozást az önmegvalósítás útján. 10–14 éves lányok és fiúk jelentkezését várja a „Hős vagyok – úton önmagam felé” programsorozat bemutatására interaktív mini-foglalkozás keretében.
Frühwirth Ildikó önmegvalósítás mentor, coach, író, kreatív alkotó, szertartásvezető tanárként és közgazdászként indult, ma pedig life és gyermek, kamasz és ifjúsági coachként, önmegvalósítás mentorként és íróként segíti azokat, akik szeretnének jobban kapcsolódni önmagukhoz, megtalálni a belső iránytűjüket, vagy változtatni az életükön. – A MERT SZÉP márka nálam nemcsak vállalkozás, hanem életforma: a szépség, a kapcsolódás és az értékteremtés jegyében támogatom klienseimet, olvasóimat és a családokat.
Miben tud támogatást nyújtani?
- Önmegvalósítás és belső iránytű megtalálása
- Coaching gyermekeknek, kamaszoknak, fiataloknak és felnőtteknek
- Személyes márkaépítés, hiteles önkifejezés
- Meseelemzés és kreatív gyakorlatok önismerethez
- Tudatos jelenlét és belső egyensúly támogatása
- Örömfestés workshopok
- Egyedi, szívből jövő családi szertartások
Dallos Csilla a szeptember 20-i nyílt napon álláskeresésben segít pályakezdőknek és tapasztalt szakembereknek egyaránt, hogyan találják meg és nyerjék el az ideális állást. Gyakorlati tippeket ad, modern eszközöket, stratégiai gondolkodásra tanít.
Dallos Csilla mottója: „Válassz olyan munkát, amit szeretsz csinálni, és soha többé nem kell dolgoznod életedben.” (Konfuciusz)
– Pályaválasztási és karrier-tanácsadóként hiszek abban, hogy minden ember életében létezik egy olyan hivatás, ami igazán boldoggá teszi őt. Húsz év szakmai tapasztalattal, négy diplomával és nemzetközi szinten tanult és elismert módszerekkel támogatom ügyfeleimet abban, hogy megtalálják az önazonos pályájukat. Aktív tagja vagyok a magyar, német és nemzetközi pályatanácsadói szervezeteknek, amelyek szakmai fejlődésemet, naprakészségemet és nemzetközi kapcsolódásaimat is támogatják. Hiszek az őszinte, egyenes kommunikációban, a gyakorlatorientált, stratégiai gondolkodásban és az egyedi megoldásokban. A tanácsadás során tudatosan, mértékkel alkalmazom a mesterséges intelligenciát is, mint modern, támogató eszközt, de számomra mindig az ember marad a középpontban.
Milyen témakörben lehet hozzá fordulni?
- Pályaválasztási tanácsadás
- Külföldi egyetemi továbbtanulás
- Álláskeresési tanácsadás
- Karriertervezés és pályamódosítás
- LinkedIn profil optimalizálás
A Csillagfény Lélek Mentor Ház szakértője dr. Novadovszky Nóra mediátor, válási tanácsadó, ügyvéd is.
– A válás a legtöbb esetben rengeteg bizonytalansággal járó, elhúzódó, idegtépő tortúra, pedig van békés, gyors megoldás. A hozzám fordulók mediációval, peren kívüli egyeztetéssel zárhatják le akár pár héten belül és költségkímélően a nyomasztó helyzetet, hogy végre tovább léphessenek a megújulást hozó élet felé. Olyan pároknak tudok segíteni, akik békés úton jó döntést szeretnének hozni az új jövőjükről, ezzel is biztosítva a további jó kapcsolatot, gyermekeik számára jó példát adva és támogató légkört biztosítva.
Több, mint két évtizede dolgozom ügyvédként, ezzel párhuzamosan találtam rá a mediációra, a békés, peren kívüli egyeztetés módszerére. Elsősorban empatikus segítő szakemberként figyelek ügyfeleimre, pártatlanul támogatva a jó kommunikációt, hogy a lehetőségekhez képest békét találjatok és elégedetten, normális emberi és szülőtársi kapcsolatban tudjatok maradni a jövőben is. Ügyvédi tapasztalattal pedig abban segítek, hogy ez a megállapodás jogilag és formailag is megfelelő legyen, a bírósági beadványokat előkészítem, a megállapodásokat megírom és ellenjegyzem, így a bontóper hivatalos eljárása már csak rövid formalitás.
A kapcsolatok megfelelő lezárásával hitem szerint fejlődik a személyiség, ami lehetővé teszi, hogy az élet egy újabb szakaszába felszabadultan, önazonosan, egy magasabb életminőség lehetőségével lépjünk be – avat be bennünket tevékenységébe Nóra.
Ezekben tud segíteni válás előtt, közben és után:
- válási tanácsadás: érzelmi és gyakorlati támogatás párkapcsolati krízis, döntéshelyzet, válás során.
- válás közös megegyezéssel: békés egyeztetés vezetése, jogi eligazodás segítése, vagyonmegosztás, közös megegyezés és a hivatalos iratok a jogszerű elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése
- válás utáni konfliktusok rendezése: gyerektartással, kapcsolattartással, vagyoni kérdésekkel kapcsolatos viták
- egyéb ügyvédi szolgáltatások: pl. ingatlanügyek, cégügyek, családjog
Major Melinda gyógymasszőr, természetgyógyász-fitoterapeuta és alternatív mozgás-masszázs terapeuta.
Keleti és nyugati masszázsokkal, arc-és testmasszázsokkal, aromaterápiás masszázzsal, köpölyözéssel, lágy csontkovácsolással, egyéni és kiscsoportos mozgásprogramokkal, valamint gyógynövény alapú készítményekkel, illóolajokkal, gyógynövény koncentrátumokkal és teakeverékek készítésével foglalkozik.
– Minden vendégemnek személyre szabott kezelési terv javaslatot állítok össze a vendég egyéni életkörülményeit, életmódját, specifikációit figyelembe véve. A célom, hogy a vendéggel közösen együttműködve érjük el a közérzet és életminőség javulását, melynek érdekében a terápiát mindig az aktuális állapothoz igazítjuk, és szükség esetén módosítjuk. Leggyakrabban mozgásszervi panaszokkal keresnek meg, derék-váll-nyak fájdalmakkal, de előfordul, hogy lelki-szellemi kimerültség, kiégés, depresszió által okozott fájdalmas fizikai tünetekkel fordulnak hozzám a vendégek. Minden esetben törekszem a lehető legmagasabb minőségű szakmai szolgáltatásra és tanácsadásra.
Berkesi-Benedek Edina Life és mindfulness coachként, önismereti mentorként kíséri a hozzáfordulókat, hogy őszintén, és mélyen tudjanak kapcsolódni az érzéseikhez, a testükhöz, a működési mintázataikhoz, a valódi vágyaikhoz. – Nem az a cél, hogy "megjavítsuk" magunkat, hanem hogy felismerjük, mi húzódik a szorongásaink, viselkedésünk vagy az önbírálatunk mögött és ebben a felismerésben megszülessen a megengedés, az elfogadás, végül a belső felszabadulás. Sokan érkeznek hozzám úgy, hogy csak sodródnak és elveszítették a kapcsolatot önmagukkal. Vannak, akik túlvállalják magukat, agyalnak, megfelelnek, és közben elfelejtik, hogy ők is számítanak. Egyesek stresszel, testi tünetekkel küzdenek, mások kívülről jól működnek, de belül túlfeszítettséget vagy ürességet élnek meg. A közös munka során segítek rálátni a berögzült mintákra, új nézőpontokat felfedezni, és megtanulni együtt lenni azokkal az érzésekkel, amelyek eddig elnyomásra, elfojtásra kerültek – árulta el Edina, miben tud segíteni.
- Az ülések során biztonságos, elfogadó teret tartok a mély belső munkához, lehet csendben lenni, megérkezni, őszintén ránézni arra, ami épp van.
- Jelenléttel, nyitott szívvel, ítélkezésmentes figyelemmel, aktív hallgatással, kérdésekkel, tükrözésekkel és megfigyeléseim érzékeny visszajelzésével kísérek.
- Emellett integráltan alkalmazok mindfulness-alapú, testközpontú, stabilizáló technikákat,
- valamint érzelmek és az idegrendszer szabályozását támogató módszereket, hogy klienseim megtapasztalhassák a belső biztonságot, és egyre inkább önazonosan, kiegyensúlyozottan éljenek.