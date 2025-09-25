Legyen a fertőbozi Gloriette-kilátó az idei nyertes!

Hatodik alkalommal lehet szavazni arra, hogy melyik kilátótoronyból látható a legszebb horizont, melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat. A szavazás szeptember 29. éjfélig tart.

A fertőbozi Gloriette-kilátó az egyike azon kevés helyeknek, ahonnan a Fertő-táj csodálatos panorámája egészében élvezhető.

Fotó: fertotaj.hu

A Szavazz az év kilátójára akció nem titkolt célja, hogy minél többen induljanak el otthonról és fedezzék fel hazánk tájait. Tavaly az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által kiírt felhívásra a legtöbb szavazatot a pannonhalmi Boldog Mór-kilátó kapta.

Az év legszebb kilátói között az idén a Fertő tó mellett található Gloriette-kilátóra is lehet szavazni. Felújításáról annak idején lapunk is beszámolt.

Fertőboz, de talán az egész környék egyik legismertebb épülete a Gloriette, a Csúcsos-dűlő 186 méter magas dombjára épített emlékcsarnok. A gloriett (gloriette) szó egy épülettípust jelöl, ami parkban álló pavilon- vagy belvedere-szerű létesítményt jelent. Tiszta időben Pozsonyig is ellátni innen.

Az év kilátójára itt lehet szavazni