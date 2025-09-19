Látványos trükköket hozott a Trial Show Magyaróvárra - fotók, videó

A Trial Show visszatért Mosonmagyaróvárra, hogy látványos előadással kápráztassa el a közönséget.

Látványos trükkökkel érkezett a Trial Show Mosonmagyaróvárra. Fotó: Kerekes István

Látványos Trial Show

A Flesch Központ melletti parkolóhoz várták a közönséget, akik profi extrém sport részesei lehettek: a látványos előadás keretében kerékpáros trükkök sorakoztak. A bátor jelenlevők a showból is kivehették részüket.