Extrém

1 órája

Látványos trükköket hozott a Trial Show Magyaróvárra - fotók, videó

Címkék#Mosonmagyaróvár#produkció#Látványos Trial Show#sport

Látványos trükköket hozott a Trial Show Hungary Mosonmagyaróvárra. A látványos produkciókat a Flesch Központnál csodálhatta meg a közönség.

Mészely Réka

A Trial Show visszatért Mosonmagyaróvárra, hogy látványos előadással kápráztassa el a közönséget. 

Látványos Trial Show Mosonmagyaróvár
Látványos trükkökkel érkezett a Trial Show Mosonmagyaróvárra. Fotó: Kerekes István

Látványos Trial Show

A Flesch Központ melletti parkolóhoz várták a közönséget, akik profi extrém sport részesei lehettek: a látványos előadás keretében kerékpáros trükkök sorakoztak. A bátor jelenlevők a showból is kivehették részüket. 

Látványos Trial Show érkezett Mosonmagyaróvárra

Fotók: Kerekes István

 

