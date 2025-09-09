szeptember 9., kedd

Ádám névnap

25°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösségi élmény

2 órája

Latinos muzsika a panelok között - Táncra perdült Marcalváros - fotók

Címkék#Marcalváros#muzsika#Borsi Róbert#tánc#gyerekprogram

Fantasztikus pillanatok, rengeteg mosoly, féktelen boldogság és öröm, melyet a zene és tánc varázsa adományozott a marcalvárosiaknak. Ismét táncra perdült Marcalváros!

Kisalföld.hu
Latinos muzsika a panelok között - Táncra perdült Marcalváros - fotók

Marcalváros szombaton táncolt!… Egy igazi családi nap, fantasztikus, latinos zenékkel és táncokkal, ingyenes gyermekprogramokkal a közösségi élményért - tette közzé közösségi oldalán Borsi Róbert kulturális tanácsnok.

Jó hangulatú, estébe nyúló táncos program felpezsdítette a városrészben élőket.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu