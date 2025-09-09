Közösségi élmény
2 órája
Latinos muzsika a panelok között - Táncra perdült Marcalváros - fotók
Fantasztikus pillanatok, rengeteg mosoly, féktelen boldogság és öröm, melyet a zene és tánc varázsa adományozott a marcalvárosiaknak. Ismét táncra perdült Marcalváros!
Marcalváros szombaton táncolt!… Egy igazi családi nap, fantasztikus, latinos zenékkel és táncokkal, ingyenes gyermekprogramokkal a közösségi élményért - tette közzé közösségi oldalán Borsi Róbert kulturális tanácsnok.
Jó hangulatú, estébe nyúló táncos program felpezsdítette a városrészben élőket.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre