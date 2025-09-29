Lamareda - Egy győri éterem két új séfsapkával

Gault & Millau díjátadó gálájára térségünkből a soproni Erhardt Étterem és Panzió, Kézműves Pékség, a pannonhalmi Porta Étterem, a győri Csicseri és a szintén győri Lamareda Étterem és Bisztró kaptak meghívást. Egyikük sem véletlenül.

Lamareda - Rangos elismerés a győri étteremnek

Néhány szó a díjról és az értékelésről

A Gault& Millau (helyes kiejtése nagyjából megegyezik az olasz „sole mio”-val, azaz „gol e mio”) két francia újságíró által létrehozott rangos éttermi kalauz, amely nem csupán éttermeket, de borászatokat, streed food éttermeket is kitűntet figyelmével, a legjobbakat pedig toques-jével, azaz séfsapkáival. Értékelésük 0-tól 20 pontig terjed, igaz, a maximális pontszámot szinte képtelenség teljesíteni. Az étteremkalauz emberei inkognitóban, szürke vendégként járják a kiszemelt vendéglátóhelyeket az innovációra és a gasztronómiai élményre koncentrálva. Így különösen nagy figyelmet kap séfek munkája: értékelik ötleteiket, életfilozófiájukat, kreativitásukat. Hangsúlyosak az alapanyagok, illetve az abból ár-érték arányban előállított gasztroélmény.

A jó séfen valóban rengeteg múlik

A további részletekről Szabó Lászlót, az egyik díjazott győri Lamareda Étterem és Bisztró tulajdonosát, üzletvezetőjét kérdeztük:

Nagy öröm és megtiszteltetés

Számtalan kitelepülés rendezvény

Új étlapok megalkotása

– A korábbi években már nyertünk Gault& Millau séfsapkát, ám a mostani meghívótól is nagy izgalomba jöttünk – mondta az üzletvezető. – A budapesti ünnepségen séfünk Kozma Balázs és lányom, Réka képviselte az éttermet, és hozta haza a két séfsapkát érő „kiváló minőségű, egyedi konyha” értékelést. Természetesen nagy öröm, megtiszteltetés, de komoly felelősség is a mostani elismerés.

A vezető hozzátette, hogy Kozma Balázs séf korábban évekig egy londoni szálloda vezető éttermében csiszolta tudását, ma a Lamareda-ban számítanak munkájára, kreativitására.

Évente számtalan „kitelepülős” rendezvényünk van, amelyeknek egyedi menüsorát séfünk állítja össze a megrendelői igények, lehetőségek figyelembevételével

– magyarázta Szabó László. – Ugyanígy fontos a heti menü megtervezése, az új étlapok megalkotása, ezen felül ott vannak tematikus borvacsoráink vagy az év idénygyümölcseire formált menüsoraink.