Gault& Millau

Lamareda - Egy győri éterem két új séfsapkával

Több év kihagyás után szeptember 22-én a budapesti Corvin Palace-ban nyílt Time Out Marketben rendezték meg a Gault& Millau európai gasztrokalauz díjátadó gáláját. A Lamareda tulajdonosa portálunknak elmondta: éttermük komoly fejlesztések előtt áll, amelyet az idei kiemelkedő idegenforgalmi szezon is felgyorsított.

Kisalföld.hu

Gault & Millau díjátadó gálájára térségünkből a soproni Erhardt Étterem és Panzió, Kézműves Pékség, a pannonhalmi Porta Étterem, a győri Csicseri és a szintén győri Lamareda Étterem és Bisztró kaptak meghívást. Egyikük sem véletlenül.

lamareda
Lamareda - Rangos elismerés a győri étteremnek

Néhány szó a díjról és az értékelésről

A Gault& Millau (helyes kiejtése nagyjából megegyezik az olasz „sole mio”-val, azaz „gol e mio”) két francia újságíró által létrehozott rangos éttermi kalauz, amely nem csupán éttermeket, de borászatokat, streed food éttermeket is kitűntet figyelmével, a legjobbakat pedig toques-jével, azaz séfsapkáival. Értékelésük 0-tól 20 pontig terjed, igaz, a maximális pontszámot szinte képtelenség teljesíteni. Az étteremkalauz emberei inkognitóban, szürke vendégként járják a kiszemelt vendéglátóhelyeket az innovációra és a gasztronómiai élményre koncentrálva. Így különösen nagy figyelmet kap séfek munkája: értékelik ötleteiket, életfilozófiájukat, kreativitásukat. Hangsúlyosak az alapanyagok, illetve az abból ár-érték arányban előállított gasztroélmény.  

A jó séfen valóban rengeteg múlik

A további részletekről Szabó Lászlót, az egyik díjazott győri Lamareda Étterem és Bisztró tulajdonosát, üzletvezetőjét kérdeztük:

  • Nagy öröm és megtiszteltetés 
  • Számtalan kitelepülés rendezvény 
  • Új étlapok megalkotása

– A korábbi években már nyertünk Gault& Millau séfsapkát, ám a mostani meghívótól is nagy izgalomba jöttünk – mondta az üzletvezető. – A budapesti ünnepségen séfünk Kozma Balázs és lányom, Réka képviselte az éttermet, és hozta haza a két séfsapkát érő „kiváló minőségű, egyedi konyha” értékelést. Természetesen nagy öröm, megtiszteltetés, de komoly felelősség is a mostani elismerés.

A vezető hozzátette, hogy Kozma Balázs séf korábban évekig egy londoni szálloda vezető éttermében csiszolta tudását, ma a Lamareda-ban számítanak munkájára, kreativitására.

Évente számtalan „kitelepülős” rendezvényünk van, amelyeknek egyedi menüsorát séfünk állítja össze a megrendelői igények, lehetőségek figyelembevételével

– magyarázta Szabó László.  – Ugyanígy fontos a heti menü megtervezése, az új étlapok megalkotása, ezen felül ott vannak tematikus borvacsoráink vagy az év idénygyümölcseire formált menüsoraink.

Kozma Balázs munkáját jelenleg hét szakácsunk segíti, ez a létszám vidéki éttermek esetében egyedülállónak mondható. Konyhánkat továbbra is figyelemmel kíséri és támogatja korábbi séfünk, Horváth Szilveszter.

Minden díj megerősítés, de nem adhat okot a lazításra

A Lamareda tulajdonosa hozzáfűzte, hogy éttermük komoly fejlesztések előtt áll, amelyet az idei kiemelkedő idegenforgalmi szezon is felgyorsított.

– Újra kellett gondolnunk konyhánk átszervezését, amelyben új berendezések beszerzése, telepítése is szerepel – mondta az üzletvezető, tulajdonos. – Konyhánk jelentős átalakítását a jövő évre tervezzük. Emellett nagyobb hangsúlyt helyezünk felszolgáló személyzetünk felkészültségére, fejlődőképességére. Azt gondolom, ez a magas minőségű vendéglátásban ma alapkövetelmény. A Michelin tányérok és a Gault&Millau egyaránt komoly elismerése, megerősítése munkánknak, de ez nem adhat okot a lazításra.

A győri Lamareda Étterem és Bisztró három Michelin tányérja mellé hamarosan kikerül a Gault& Millau új, kétsapkás tábláját, ám ez év októberére még van egy meghívásuk a Michelin Étteremkalauz magyarországi díjátadó gálájára is…  

Gault& Millau Gasztrokalauz értékelése

LAMAREDA ÉTTEREM ÉS BISZTRÓ - GYŐR

„Győri barokk belvárosának színes házakkal teli, hangulatos kis utcájában működik a Lamareda. A „Kuster házként” ismert, XVII. századi műemléképület üzlethelyiségét a tulajdonos Szabó család kívül-belül szépen felújította a 2000-es évek elején, és az étterem azóta is a győriek egyik kedvenc választása, ha ünnepi alkalmakról van szó. Tesznek azért azonban, hogy ne csak évente egyszer-kétszer jussanak a vendégek eszébe, az à la carte kínálat mellett egy baráti árú menüből is lehet választani. Ez a kettősség meg is mutatkozik, a menüző asztaloknál egyszerű, hétköznapi a teríték. A belső teremben azonban már a terítés is elegánsra vált, itt mutatja meg az étterem a hozzá méltó stílusát. A kivételesen igényes borlapot dominálják a közeli, pannonhalmi borvidék palackjai, de a választék ezen felül is bőséges. A hagyományos magyar ételek mellett halételek és ázsiai hatás is megmutatkozik, és haladó szellemben már jó ideje gondolnak a vegán vendégekre is. Az alapanyagok igényesek, az ételek a tányéron kivétel nélkül szépen megkomponáltak. Pincéreink profizmusa és kedvessége példamutató. Látogatásunkkor az ízlésesen tálalt kacsaleves húsgombóccal, rizstésztával, sok-sok friss ázsiai zöldséggel jó ízű, illatos, a bali bakso leveseket idézi. A kemencés báránysült balzsamecetes hagymával és rozmaringmézes ananásszal vajpuha és szaftos, valóságos ízbomba. Remek a fűszerezése is. A mellé tálalt köretelemek nagyon jól harmonizálnak a báránnyal, de önmagukban is kiválóak. A habkönnyű burgonyapüré-golyócskák is illettek a tálra. Horváth Szilveszter azon kevés hazai séfek egyike, aki hűségesen és kitartóan vezeti a konyhát immár több mint 35 éve. A Lamareda egyértelműen Győr állócsillaga.”

 

 

