Lagzi Lajcsival érkezik az OktoberFest Kismegyerre

#Kismegyer#Lagzi Lajcsi#OktoberFest

A Kismegyerért Hagyományőrző Egyesület október 4-én, szombaton rendezi a már hagyományosnak mondható OktoberFestet Kismegyeren, az emlékműnél. Lesz süteménykészítő (sütő) verseny, várják azok jelentkezését, aki szeretnék megmutatni a város legfinomabb süteményét. Jelentkezéseket, kérdéseket az [email protected] címre várják. A színes programok 11-kor kezdődnek, a fő attrakció 18.30-kor Lagzi Lajcsi műsora lesz. 

Színes programok október 4-én

 

 

