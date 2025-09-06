szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

22°
+35
+19
Szomszédok kvíz: erre az öt kérdésre csak a legfigyelmesebbek tudják a választ

A 90-es évek magyar televízió-sorozata aranykorát éli. Kvízt állítottunk össze, méghozzá nem is akármilyet. Ön hány kérdésre tudta a választ az ötből?

Pardavi Mariann
Szomszédok kvíz: erre az öt kérdésre csak a legfigyelmesebbek tudják a választ

Az előző Szomszédok kvíz alaposan megizzasztotta a rajongókat, így most új kérdésekkel rukkoltunk elő. Nézzük, Ön hányra tudja a választ az ötből!

Kvíz: A 90-es évek magyar televízió-sorozata aranykorát éli.

1.
Akkumulátor kell, nem benzin – válaszolta Taki bácsi a benzinkúton. Mit reagált erre a kutas?
2.
Milyen alkalomból kapta a Mágenheim család Etustól a Trabantot?
3.
Jutka otthon elmeséli, hogy a gyerekek elmesélték az iskolában, mit kaptak karácsonyra. Feri erre megjegyzi, hogy...
4.
Lefagyott Feri számítógépe, Janka néni kihasználná az alkalmat, és betenne valamit. De mit?
5.
Nincs meleg víz a házban nyári karbantartás miatt. Almának hányadik napon tűnik fel a hiánya?

 

