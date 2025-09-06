Kvíz
1 órája
Szomszédok kvíz: erre az öt kérdésre csak a legfigyelmesebbek tudják a választ
A 90-es évek magyar televízió-sorozata aranykorát éli. Kvízt állítottunk össze, méghozzá nem is akármilyet. Ön hány kérdésre tudta a választ az ötből?
Az előző Szomszédok kvíz alaposan megizzasztotta a rajongókat, így most új kérdésekkel rukkoltunk elő. Nézzük, Ön hányra tudja a választ az ötből!
Nézze meg korábbi kvízünket is
1.
Akkumulátor kell, nem benzin – válaszolta Taki bácsi a benzinkúton. Mit reagált erre a kutas?
2.
Milyen alkalomból kapta a Mágenheim család Etustól a Trabantot?
3.
Jutka otthon elmeséli, hogy a gyerekek elmesélték az iskolában, mit kaptak karácsonyra. Feri erre megjegyzi, hogy...
4.
Lefagyott Feri számítógépe, Janka néni kihasználná az alkalmat, és betenne valamit. De mit?
5.
Nincs meleg víz a házban nyári karbantartás miatt. Almának hányadik napon tűnik fel a hiánya?
Ezt ne hagyja ki!Sorozat-kvíz
2025.08.25. 11:42
Szomszédok-kvíz feketeöves rajongóknak – Még a legelvetemültebbek is elvéreznek!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre