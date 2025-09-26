A tudomány apró csodáival ismerkedtek Győrben a Kutatók Éjszakáján - XXL képgaléria

A Kutatók Éjszakája Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén lehetett bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba.

Kutatók Éjszakája Győrben: számtalan érdekesség várta az érdeklődőket, sebet varrtak, kémiai kísérleteket végeztek, nyelvi játékokat játszottak, űrhajós kísérleteket végeztek.

Fotó: Krizsán Csaba

Kutatók Éjszakája a gimiben

Az idén másodszor csatlakozott a kezdeményezéshez a győri Révai Miklós Gimnázium. Több, mint 25 ingyenes programmal várták az érdeklődőket, akiknek nagy része, mint kiderült, nem az iskola diákja. A programok iránt nagy volt az érdeklődés, volt olyan vidéki iskola, ahonnan egész osztály érkezett az izgalmas programokra.

Nézze meg XXL képgalériánkat: