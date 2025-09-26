szeptember 26., péntek

Kutatók Éjszakája

15 perce

A tudomány apró csodáival ismerkedtek Győrben a Kutatók Éjszakáján - XXL képgaléria

Sebet varrtak, kémiai kísérleteket végeztek, nyelvi játékokat játszottak, űrhajós kísérleteket végeztek. A Kutatók Éjszakája programján számtalan érdekesség várta az érdeklődőket.

Barki Andrea

A Kutatók Éjszakája Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén lehetett bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba.

Kutatók Éjszakája Győr
Kutatók Éjszakája Győrben: számtalan érdekesség várta az érdeklődőket, sebet varrtak, kémiai kísérleteket végeztek, nyelvi játékokat játszottak, űrhajós kísérleteket végeztek.
Fotó: Krizsán Csaba

Kutatók Éjszakája a gimiben

Az idén másodszor csatlakozott a kezdeményezéshez a győri Révai Miklós Gimnázium. Több, mint 25 ingyenes programmal várták az érdeklődőket, akiknek nagy része, mint kiderült, nem az iskola diákja. A programok iránt nagy volt az érdeklődés, volt olyan vidéki iskola, ahonnan egész osztály érkezett az izgalmas programokra.

Nézze meg XXL képgalériánkat:

A tudomány apró csodáival ismerkedtek Győrben a Kutatók Éjszakáján

Fotók: Krizsán Csaba

– Már második éve szervezzük meg iskolánkban a Kutatók Éjszakáját, mert azt gondoljuk, hogy a gyerekek érdeklődését így lehet a tudományos ismeretek iránt a legkönnyebben felkelteni. A Révai Gimnáziumban ennek komoly hagyománya van. Számos, jelenleg kutatóként is dolgozó tanárunk van, és olyanok is, akik korábban végeztek kutatást. Hisszük, hogy az iskolának nemcsak a tanítás a feladata, hanem a tudomány minél szélesebb körben való népszerűsítése is. Erre jó lehetőség ez az esemény, aminek megszervezésében mintegy 40 kolléga vett részt  – mondta el a rendezvényről Tóth László szervező.

Idén másodszor csatlakozott a kezdeményezéshez a győri Révai Miklós Gimnázium. Több, mint 25 ingyenes programmal várták az érdeklődőket.
Fotó: Krizsán Csaba

A Révaiban 

  • kísérleteztek "Kapu Tiborral a világűrben", azaz a bemutató során a részvevők több kísérletben megvizsgálhatták a súlytalanságot, láthatták miként képes egy kisautó függőlegesen a táblán menni, és elvégezhettek pár kísérletet, amit Kapu Tibor magyar űrhajós is elvégzett a nemzetközi űrállomáson.
  • végeztek kísérleteket a savas eső hatásának vizsgálatára
  • néztek élesztőgombákat
  • kreatív nyelvi játékokat játszottak
  • ismerkedhettek a koreai kultúrával, játékokkal,  csomózással, megnézhették a hanbokot, a  tradicionális koreai ruhát

Sugárzó élmények a Mobilis Interaktív Élményközpontban

A győri  Mobilis Interaktív Élményközpontban az idei év Kutatók Éjszakájának kiemelt témája a sugárzás volt. A résztvevők programozható LEGO járművet készítettek, ami ’’mérni’’ tudja a sugárzás erősségét, ez alapján ad ki riasztást. Megnézték, hogyan mérhető és vizsgálható a körülöttünk lévő sugárzás és még számtalan különlegességgel találkozhattak a látogatók.

A Széchenyi István Egyetem három városban 

A Széchenyi István Egyetem Győrben, Mosonmagyaróváron és Zalaegerszegen előadásokkal várták az érdeklődőket. Készültek laborlátogatással, kis kutatók állomáspontos vetélkedőjével, illetve egyéb kiegészítő programokkal. 

Győrben többek között téma volt

  • a műanyag újrahasznosítás tudománya
  • a primitív reflexek szerepe életünkben; prevenció és rehabilitáció,
  • a döntési mechanizmusok pszichofiziológiája
  • képregények, szuperhősök és a jog
  • papír hidak erőjátéka
  • mérnöki konfliktusok: avagy az ökoszisztéma-mérnök fajok és az emberi környezetalakítás konfliktusainak megoldási lehetősége

 

