A tudomány apró csodáival ismerkedtek Győrben a Kutatók Éjszakáján - XXL képgaléria
Sebet varrtak, kémiai kísérleteket végeztek, nyelvi játékokat játszottak, űrhajós kísérleteket végeztek. A Kutatók Éjszakája programján számtalan érdekesség várta az érdeklődőket.
A Kutatók Éjszakája Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén lehetett bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba.
Kutatók Éjszakája a gimiben
Az idén másodszor csatlakozott a kezdeményezéshez a győri Révai Miklós Gimnázium. Több, mint 25 ingyenes programmal várták az érdeklődőket, akiknek nagy része, mint kiderült, nem az iskola diákja. A programok iránt nagy volt az érdeklődés, volt olyan vidéki iskola, ahonnan egész osztály érkezett az izgalmas programokra.
– Már második éve szervezzük meg iskolánkban a Kutatók Éjszakáját, mert azt gondoljuk, hogy a gyerekek érdeklődését így lehet a tudományos ismeretek iránt a legkönnyebben felkelteni. A Révai Gimnáziumban ennek komoly hagyománya van. Számos, jelenleg kutatóként is dolgozó tanárunk van, és olyanok is, akik korábban végeztek kutatást. Hisszük, hogy az iskolának nemcsak a tanítás a feladata, hanem a tudomány minél szélesebb körben való népszerűsítése is. Erre jó lehetőség ez az esemény, aminek megszervezésében mintegy 40 kolléga vett részt – mondta el a rendezvényről Tóth László szervező.
A Révaiban
- kísérleteztek "Kapu Tiborral a világűrben", azaz a bemutató során a részvevők több kísérletben megvizsgálhatták a súlytalanságot, láthatták miként képes egy kisautó függőlegesen a táblán menni, és elvégezhettek pár kísérletet, amit Kapu Tibor magyar űrhajós is elvégzett a nemzetközi űrállomáson.
- végeztek kísérleteket a savas eső hatásának vizsgálatára
- néztek élesztőgombákat
- kreatív nyelvi játékokat játszottak
- ismerkedhettek a koreai kultúrával, játékokkal, csomózással, megnézhették a hanbokot, a tradicionális koreai ruhát
Sugárzó élmények a Mobilis Interaktív Élményközpontban
A győri Mobilis Interaktív Élményközpontban az idei év Kutatók Éjszakájának kiemelt témája a sugárzás volt. A résztvevők programozható LEGO járművet készítettek, ami ’’mérni’’ tudja a sugárzás erősségét, ez alapján ad ki riasztást. Megnézték, hogyan mérhető és vizsgálható a körülöttünk lévő sugárzás és még számtalan különlegességgel találkozhattak a látogatók.
A Széchenyi István Egyetem három városban
A Széchenyi István Egyetem Győrben, Mosonmagyaróváron és Zalaegerszegen előadásokkal várták az érdeklődőket. Készültek laborlátogatással, kis kutatók állomáspontos vetélkedőjével, illetve egyéb kiegészítő programokkal.
Győrben többek között téma volt
- a műanyag újrahasznosítás tudománya
- a primitív reflexek szerepe életünkben; prevenció és rehabilitáció,
- a döntési mechanizmusok pszichofiziológiája
- képregények, szuperhősök és a jog
- papír hidak erőjátéka
- mérnöki konfliktusok: avagy az ökoszisztéma-mérnök fajok és az emberi környezetalakítás konfliktusainak megoldási lehetősége