1 órája
Tánc, dal és közös élmények: bemutatkozott a nyugdíjasok kulturális seregszemléje Sopronban - fotók
Ünnepélyes keretek között nyitották meg hétfő délután Sopronban a 36 éves Életet az Éveknek Klubszövetség XII. Országos Kulturális Fesztiválját, amelynek ezúttal is a csodálatos erdei környezetben fekvő Hotel Lővér ad otthont.
Sopron ismét megtelt élettel, vidámsággal és zenével, hiszen a kulturális rendezvény minden évben az ország különböző pontjairól vonzza a résztvevőket. Van, aki fellépőként, mások pedig a fakultatív programok révén kapcsolódnak be. Egy biztos: mindenki közösségi élményekkel gazdagodik.
Kulturális seregszemle a leghűségesebb városban
A fesztivál gondolata több mint egy évtizede született meg, amikor az országos klubszövetségben számos kulturális csoport alakult. A közösségek bemutatkozási lehetőséget kerestek, s így merült fel, hogy szervezett keretek között, fesztivál formájában találkozzanak.
Életet az éveknek kulturális fesztivál SopronbanFotók: Rombai Péter
2011-ben rendezték az első fesztivált, amely azonnal nagy sikert aratott. A pandémia időszaka ugyan megszakította a sorozatot, de azóta újra évről évre várják a résztvevők a soproni találkozót. Az érdeklődés azóta is töretlen, sőt, a rendezvény olyan népszerű, hogy gyakran várólistára is kerülnek a jelentkezők. Érdekesség, hogy évről évre nő azon nyugdíjasoknak száma, akik először vesznek részt a fesztiválon.
A fesztivál lelke a fellépések sokszínűsége. Énekes szólisták, néptánccsoportok, versmondók és kórusok váltják egymást a színpadon. A résztvevők nemcsak saját tudásukat mutathatják meg, hanem egymástól is inspirációt meríthetnek.
A közönség pedig minden alkalommal lelkesen ünnepli a produkciókat. A rendezvény ugyanakkor több mint egy kulturális seregszemle. A fakultatív programok különleges lehetőséget kínálnak Sopron és környékének felfedezésére. Az idei újdonság az Erdő Háza megtekintése, amely óriási érdeklődést váltott ki. Emellett a résztvevők a jól bevált programokat sem hagyják ki. A csokimanufaktúra, valamint a buszos kirándulások idén is teltházasak lesznek. Az egyik napon a megye nevezetességeit mutatjuk be a vendégeknek, többek között Pannonhalmát, de egy határátlépő kaland is vár a fesztiválozókra, hiszen közel száz fő indul Bécsbe, hogy felfedezzék az osztrák főváros ikonikus látnivalóit - osztotta meg lapunkkal Zsámbokiné Buday Anna, az Életet az Éveknek Országos Nyugdíjas Szövetség megyei elnöke.
A fesztivál fontosságát Sopron polgármestere, Farkas Ciprián is hangsúlyozta:
- Nagyon fontos, hogy az idősek ne csak testi egészségükre, hanem lelki egészségükre is figyeljenek. Ehhez nélkülözhetetlen a közösség ereje, az összetartozás érzése és az aktív részvétel az ilyen programokban. Mi minden évben meggyőződhetünk arról, hogy nem éveket adnak az életnek az idősek, hanem életet az éveknek. A fesztivál tehát nemcsak szórakoztató esemény, hanem erőforrás is: lehetőség az új barátságokra, közös élményekre, a szellemi frissesség és a közösségi kapcsolatok ápolására. Különösen igaz ez azokra, akik most először vesznek részt: számukra az első alkalom igazi ünnep, amelyhez évről évre visszatérni vágynak - mondta.
A fesztivál tehát azt bizonyítja, hogy a kultúra, a közösség és a közös élmények minden generáció számára fontosak és az évek múlása mellett is mindig lehet új színt és örömöt vinni az életbe.