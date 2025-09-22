Tánc, dal és közös élmények: bemutatkozott a nyugdíjasok kulturális seregszemléje Sopronban - fotók

2011-ben rendezték az első fesztivált, amely azonnal nagy sikert aratott. A pandémia időszaka ugyan megszakította a sorozatot, de azóta újra évről évre várják a résztvevők a soproni találkozót. Az érdeklődés azóta is töretlen, sőt, a rendezvény olyan népszerű, hogy gyakran várólistára is kerülnek a jelentkezők. Érdekesség, hogy évről évre nő azon nyugdíjasoknak száma, akik először vesznek részt a fesztiválon.

Fotó: Rombai Péter

A fesztivál lelke a fellépések sokszínűsége. Énekes szólisták, néptánccsoportok, versmondók és kórusok váltják egymást a színpadon. A résztvevők nemcsak saját tudásukat mutathatják meg, hanem egymástól is inspirációt meríthetnek.

A közönség pedig minden alkalommal lelkesen ünnepli a produkciókat. A rendezvény ugyanakkor több mint egy kulturális seregszemle. A fakultatív programok különleges lehetőséget kínálnak Sopron és környékének felfedezésére. Az idei újdonság az Erdő Háza megtekintése, amely óriási érdeklődést váltott ki. Emellett a résztvevők a jól bevált programokat sem hagyják ki. A csokimanufaktúra, valamint a buszos kirándulások idén is teltházasak lesznek. Az egyik napon a megye nevezetességeit mutatjuk be a vendégeknek, többek között Pannonhalmát, de egy határátlépő kaland is vár a fesztiválozókra, hiszen közel száz fő indul Bécsbe, hogy felfedezzék az osztrák főváros ikonikus látnivalóit - osztotta meg lapunkkal Zsámbokiné Buday Anna, az Életet az Éveknek Országos Nyugdíjas Szövetség megyei elnöke.